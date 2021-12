Mueren cinco personas en tiroteo en Denver ¡Los detalles! Lyndon James McLeod fue abatido por la policía tras matar a cinco personas en Denver. Según las autoridades, el asaltante tenía relaciones personales o de negocios con sus víctimas. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un tiroteo dejó cinco muertos en Denver. El sospechoso de haber cometido la masacre fue identificado como Lyndon James McLeod, de 47 años, reporta PEOPLE. Según las autoridades, McLeod conocía a las cinco personas que fallecieron y tenía "relaciones personales" o de negocios con ellos. Sara Steck, de 28 años fue una de las víctimas del tiroteo. La joven trabajaba en el hotel Hyatt de Lakewood. Durante una conferencia de prensa, John Romero, el vocero de la policía de Lakewood, dijo que Steck había recibido varios impactos de bala y fue llevada de emergencia al hospital, donde fue pronunciada muerta. Otra persona asesinada en Lakewood es Danny Schofield, de 38 años, quien fue agredido por el asaltante en la tienda de tatuajes Lucky 13 Tattoo Parlor. Otras tres personas fueron asesinadas en Denver. Alicia Cárdenas, de 44 años, fue una de las víctimas, identificada por sus familiares. 5 Dead In Shooting Spree Around Denver La tragedia, que ocurrió en la época navideña, dejó a muchos en shock. El jefe de la policía de Denver, Paul Pazen, dijo que McLeod ya estaba "en el radar" de las autoridades y había sido investigado anteriormente. Pazen no reveló más detalles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 5 Dead In Shooting Spree Around Denver Credit: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images El comandante Matt Clark de la policía de Denver dijo que McLeod comenzó la serie de asesinatos en Denver, donde mató a tres personas e hirió a una. Las autoridades identificaron el auto de McLeod y lo persiguieron. McLeod manejó hacia Lakewood, donde mató a Schofield y Steck antes de ser abatido por la policía. McLeod murió en un enfrentamiento con una oficial de la policía en Lakewood. La oficial, que resultó herida, está en condición estable tras someterse a una cirugía. Según las autoridades, al parecer McLeod estaba persiguiendo a personas que conocía y los crímenes no fueron al azar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mueren cinco personas en tiroteo en Denver ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.