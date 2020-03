Mueren en Irán más de 300 por consumir metanol: creían que los protegería del coronavirus Según medios locales hay más de 300 muertes y más de 1,000 enfermos por consumir la sustancia etílica para combatir el COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus que azota a la humanidad comenzó en China pero al primer país que pegó con fuerza, fuera del continente asiático fue a Irán. Hasta el día de hoy la nación musulmana permanece como el cuarto país con más muertes por COVID-19 en el mundo -con 2,378, según la Universidad John Hopkins- y más de 2,300 casos confirmados. A esto se le suma ahora una nueva tragedia: por lo menos 300 personas han fallecido en dicho país y 1,000 más han enfermado gravemente por consumir metanol para tratar de combatir el coronavirus, según confirman la agencia noticiosa IRNA y France Presse. A pesar de que el país musulmán prohíbe básicamente el consumo de bebidas alcohólicas, los afectados consiguieron el alcohol adulterado para tomarlo pues según un rumor desatado en dicha república islámica dicha sustancia acabaría con el peligroso virus. Uno de los lugares que peor se ha visto afectado por este trágico suceso es la provincia de Khuzestan donde hay por lo menos 36 muertos tras consumir el metanol. Las provincias de Alborz y Kermanshah, al oeste del país, le seguirían en número de víctimas. Tan solo el centro médico de Jundishapur en la localidad de Ahvaz, capital de la provincia de Khuzestan ha ingresado a más de 200 personas tras consumir dicho tipo de alcohol. Alí Ehsanpour, portavoz del centro médico confirmó AFP que la causa se debía a "los rumores de que beber alcohol puede ser efectivo para tratar el coronavirus". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El metanol o alcohol etílico es sumamente peligroso si se consume, como ha explicado anteriormente a People en Español el doctor Juan Rivera. "Es un alcohol que realmente nosotros los humanos no se supone que tengamos en el cuerpo. No lo toleramos…nos afecta muchos órganos y la gente se puede morir rápido", explica el reconocido cardiólogo. Los reportes surgen luego del impacto por las declaraciones del presidente Donald Trump quien ha alabado las virtudes de la hidrocloroquina como posible cura de COVID-19. Sin embargo, a principios de semana se supo de una pareja de sexagenarios en Arizona que consumieron fosfato de cloroquina para curar sus síntomas de coronavirus, provocando la muerte del hombre y la hospitalización de la mujer. Tristemente, ninguno de los dos había sido diagnosticado con el mal respiratorio. Advertisement

