Mueren tres bebés en un incendio en Carolina del Norte A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los pequeños quedaron atrapados dentro de su vivienda en llamas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danny Nguyen, de 13 años, se preparaba para un día normal de clases en Carolina del Norte cuando una luz brillante llamó su atención. Al asomarse por la ventana, se percató que la casa vecina estaba ardiendo en llamas. Sin titubear, llamó al servicio de emergencia para reportar el incendio y pedir ayuda. "Me asomé por la ventana del baño y vi el incendio y todo era humo", declaró el joven al canal local WFMY-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los bomberos respondieron inmediatamente a la llamada y en tan solo cuatro minutos ya estaban en el lugar combatiendo el fuego, de acuerdo a People. Firetruck Credit: Getty Images Desafortunadamente, sus incansables esfuerzos no lograron salvar la vida de tres bebés que se encontraban dentro del hogar. Los niños fueron encontrados dentro de una habitación y rescatados del violento fuego a través de una ventana. Sin embargo, los gemelos, de 1 año, y su hermano, de 3, no lograron sobrevivir. "Esto es devastador para el Departamento de Bomberos, devastador para la comunidad y para esta familia", expresó el jefe de bomberos Dwayne Church, según la filial local de FOX. "Para algunos de nuestros bomberos, esta es la primera vez que ven algo así". La madre de los niños fue trasladada a un hospital de Greensboro y se espera que se recupere de sus heridas. Por el momento, se desconoce si ya sabe del fallecimiento de sus hijos. "No puedo imaginar por lo que está pasando esta familia, y les pediría a los televidentes que mantengan a la familia en sus oraciones", expresó Church a la prensa el pasado lunes. El incidente está bajo investigación. El médico forense aún no ha hecho pública la causa de muerte de los niños.

