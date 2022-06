Mueren en México dos actores de la serie El Elegido de Netflix ¡Mortal accidente automovilístico! El carro quedó destrozado. Lamentamos la muerte de los actores Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González #QEPD Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Varios miembros del reparto y equipo de producción de la serie El Elegido de Netflix, tuvieron que ser atendidos por personal médico luego de sufrir un accidente automovilístico, en el que dos actores perdieron la vida. La Secretaría de Cultura del estado de Baja California informó que los artistas Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González, murieron víctimas de la tragedia, de acuerdo a la agencia noticiosa AP. Según reportes, los fallecidos junto al equipo de producción de la serie, se habían trasladado hasta ese estado de la República Mexicana para grabar varias escenas, aparentemente para la tercera temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Netflix HOM Temporary Store Opening Netflix | Credit: Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images Desafortunadamente, la camioneta en la que viajaban se impactó con otro auto cerca de la península de Baja California Sur. El golpe llevó a que el vehículo saliera de la carretera y se volcara en una zona desértica cerca de la localidad de Santa Rosalía, donde había estado trabajando el equipo. Al parecer, Garduño y González murieron en el lugar de los hechos. El resto de sus compañeros resultaron sin heridas de gravedad. Se desconocen más detalles sobre la tragedia. Hasta el momento, Netflix no se ha expresado sobre el incidente. La serie está siendo grabada por una productora independiente, según informó AP. La serie de suspenso presenta la historia de tres médicos jóvenes que se embarcan en una misión para vacunar contra el virus Zika, a los residentes de una aldea en la localidad del Pantanal. Los médicos terminan atrapados en la comunidad devota de un misterioso joven líder que cura las enfermedades de una manera sobrenatural. Este ser está convencido que ha vuelto a la Tierra como el nuevo Jesucristo, para salvar a la humanidad.

