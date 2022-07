Dos niños que paseaban en cuatrimoto mueren a manos de un conductor que se da a la fuga El conductor de un vehículo ligero UTV se dio a la fuga tras chocar con la cuatrimoto en que viajaban los pequeños, de 11 y 12 años, en Apple Valley, California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos familias se encuentran de luto tras la muerte de un par de amigos que fallecieron trágicamente en un accidente en Apple Valley, California. El pasado fin de semana festivo, Jacob Martínez, de 12 años, y su inseparable amiga, Christina Bird, de 11, se montaron en una cuatrimoto para disfrutar la calurosa noche de verano cuando un vehículo ligero todo terreno UTV los impactó. El chofer del vehículo se dio a la fuga sin avisar a nadie, por lo que fue un transeúnte quien encontró a los amigos cerca de una conocida área recreativa de la carretera Stoddard Valley, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacob falleció en el lugar de los hechos. Christina fue trasladada a un hospital cercano, para luego ser transportada en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de Loma Linda, donde recibió tratamiento. Desafortunadamente, la pequeña no resistió y murió la mañana de este miércoles, según informó su tío al canal local KTLA. "No hay palabras para describir el vacío que deja, nuestra familia está devastada por esta trágica perdida", expresó la familia de Jacob en la cuenta GoFundMe creada para recaudar fondos para sus servicios fúnebres. "Esto fue una pérdida inesperada y realmente trágica, para la que nadie nunca debería prepararse. Ningún padre debería enterrar a su hijo". Jacob Martinez y Christina Bird Jacob Martinez y Christina Bird | Credit: GoFundMe (2) La familia de Tina, como llamaban a la pequeña, creó una cuenta separada, describiéndola como una "gigantesca bola de amor". "Amaba bailar y crear vídeos en TikTok, lo cual nunca entendí, pero estaba llena de energía y demostró lo brillante que era todos los días bailando. Tina amaba la música y la escuchaba para llenar su día. Le encantaba la piscina y el océano, por lo que creíamos que era una sirena porque nunca quería salir del agua", escribió su familia en la cuenta GoFundMe. La familia de Christina imploró la ayuda del público para revelar cualquier información sobre el incidente. "Si alguien tiene cualquier información sobre la persona que los atropelló, por favor díganmelo, se los ruego, tenemos pocas pruebas, eso es tan cruel para estos pequeños inocentes que tenían todo su futuro por delante y no merecían esto", expresó Felicia Nuñez, madre de Christina. La policía busca al conductor de un vehículo Polaris 2021 color naranja. De acuerdo a testigos, la persona al volante se detuvo por un instante antes de huir de la escena del accidente, según el canal NBC4. "Fue un acto intencionado y huyeron intencionalmente", aseguró Dan Olivas, agente de la Patrulla de Caminos, a People. "Le estamos dando seguimiento a todas las pistas que nos han llegado y esperamos localizar a alguien rápidamente". Cualquiera con información, favor de llamar a la agencia al 760-241-1186.

