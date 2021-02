Close

Una abuela y sus 3 nietos perecieron tras quedar envueltos en las llamas luego de un incendio que ocurrió en una vivienda de Sugarland, Houston. Según fuentes policiales la familia habría contado en sus redes que estaba usando la chimenea para calentarse pues se habían quedado sin electricidad a causa del mal tiempo que azota a Texas. Bomberos respondieron a un llamado emitido hacia las 2:00 a.m. de este martes emitido desde la residencia ubicada en el bloque 3200 de Vista Lake, en la zona de First Colony. Al llegar encontraron a una mujer -que se cree es la madre de los niños- y a una amiga con quemaduras y afuera de la casa. La policía luchó por contener a la mujer quien aún a pesar de sus quemaduras quiso entrar a la casa para salvar a los niños. Posteriormente, ya dentro de la propiedad, fueron descubiertos los cuerpos calcinados de la mujer de 75 años, abuela materna de los tres menores -cuyas identidades no fueron reveladas- pero que según fuentes oficiales estaban "en edad escolar", según informa KHOU-11, en Texas. La policía local informó que la por medio de las redes sociales de la familia descubrieron que esta había encendido la chimenea para mantenerse caliente ante la falta de energía eléctrica. Según los vecinos el sector se había quedado sin electricidad por durante por lo menos 8 horas. Texas vive las peores heladas de los últimos 30 años. El clima extremo que se extiende desde el estado hacia la parte central del país ha dejado por lo menos 20 personas muertas y millones más sin energía eléctrica y agua potable, así como impactantes choques masivos. Por lo menos un millón de personas permanecen sin luz en la zona metropolitana de Houston. Las causas del trágico incendio permanecen bajo investigación.

