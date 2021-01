Close

Tragedia de Año Nuevo: fallecen 7 niños y 2 adultos en accidente automovilístico Los niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, eran aparentemente miembros de dos familias. “Estamos afligidos por el hecho de tener que enterrar a ocho miembros de la familia a la vez”, lamentó un familiar. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos adultos y 7 niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, fallecieron el primer día del año en un accidente de automóvil en el condado de Fresno, CA, luego de que dos vehículos chocaran de frente y uno de ellos se incendiara. Según The New York Times, los vehículos viajaban por la ruta 33 a las 8 p.m. del pasado viernes cuando se produjo la trágica colisión el pasado viernes entre un SUV Dodge Journey del 2013 y una camioneta Ford F-150 del 2017 que circulaba en dirección opuesta. Image zoom Credit: GoFoundMe De acuerdo a las autoridades, Daniel Luna, de 28 años, conducía el Dodge cuando por razones desconocidas se desvió al arcén de tierra al borde de la carretera y al tratar de regresar a la calzada perdió el control, cruzó la divisoria y chocó con el Ford que venía en sentido contrario, que a consecuencia del impacto se incendió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La camioneta conducida por una mujer de la que no se ha dado la identidad “quedó completamente envuelta en llamas” y todos sus ocho ocupantes fallecieron. Luna, que viajaba solo, también perdió la vida a consecuencia del impacto. “Cuando se extinguió el fuego, trágicamente se descubrió que había ocho ocupantes, siete de los cuales parecían ser menores, dentro del Ford, todos los cuales sufrieron heridas mortales”, dijo el capitán de la patrulla de carreteras de California, Kevin Clays, en una conferencia de prensa el sábado, en la que señaló que en el Ford solo había cinturones de seguridad para seis ocupantes. Image zoom Credit: Getty Images Las familias de los niños creó una página de GoFundMe para recaudar recursos para los funerales. Los nombres de los fallecidos no han sido confirmados por el forense del condado de Fresno. “El 1 de enero de 2021 nuestras familias (Verdín, Pulido y Ayala) perdieron ocho miembros en un trágico accidente. Gabriela Verdin, Brooke Pulido, Giada Pulido, Jonah Pulido, Mia Pulido, Daniella Ayala, Camila Ayala y Anthony Ayala nos fueron quitados mientras regresaban a casa”, se lee en la página. “Si bien no podemos comenzar a comprender la razón por la que los perdimos todos a la vez, Estamos afligidos por el hecho de tener que enterrar a ocho miembros de la familia a la vez. Nos consuela saber que dejaron este mundo juntos”, lamenta la familia.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Tragedia de Año Nuevo: fallecen 7 niños y 2 adultos en accidente automovilístico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.