Muere a los 32 años la estrella de TikTok VonViddy: "Se quitó la vida" Joe Muchlinski —nombre de pila del influencer— falleció este lunes, según confirmaron familiares y oficiales en Minnesota. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VonViddy Credit: VonViddy/Instagram El mundo de las redes sociales se viste de luto con el fallecimiento de Joe Muchlinski, conocido en la plataforma de TikTok como VonViddy, de 32 años. Voceros de la oficina del forense del condado de Hennepin, en Minnesota, confirmaron su muerte a PEOPLE. Familiares del influencer también recurrieron a las redes para dar a conocer la noticia. "Sí quiero confirmarle a los fans que él perdió la larga batalla que libró en contra de las enfermedades mentales y que se quitó la vida", exclamó su hermana Martha en un video de TikTok colgado este lunes. "Joe luchó una verdaderamente larga [y] horrible batalla con su enfermedad mental y todos esperamos que ahora se encuentre en paz", prosiguió su apesadumbrada hermana. "TiktTok significaba mucho para él. Le daba alegría. [Joe] era mi hermano mayor, mi único hermano y este es uno de los peores días de mi existencia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VonViddy contaba con más de 172,000 seguidores en TikTok y sus posts sumaban más de 8,8 millones de "likes" por su regimiento de fans devotos. Sus video se destacaban por su estilo desparpajado, personal y tocaban temas familiares y de la cotidianidad. Descanse en paz. Si tienes angustia emocional o una crisis suicida, puedes obtener ayuda en tu área en 988 Línea de Prevención del Suicidio y CrisisHorario: disponible las 24 horas, todos los días de la semana. Idiomas: inglés, español. https://988lifeline.org/es/home/

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 32 años la estrella de TikTok VonViddy: "Se quitó la vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.