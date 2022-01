Muere el policía hispano de Nueva York herido en un tiroteo en Harlem El agente Wilbert Mora, de 27 años, falleció este martes en el hospital de las heridas recibidas en un tiroteo en Harlem en el que murió su compañero Jason Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Wilbert Mora Wilbert Mora | Credit: loultimo.com El agente Wilbert Mora, de 27 años, falleció este martes en un hospital de Nueva York a causa de las graves heridas recibidas el viernes en un tiroteo en Harlem en el que perdió la vida su compañero Jason Rivera. "Con gran tristeza anuncio el fallecimiento del agente de policía Wilbert Mora", comunicó en Twitter este martes la comisionada de policía de Nueva York, Keechant Sewell. "Wilbert es 3 veces héroe. Por elegir una vida de servicio. Por sacrificar su vida para proteger a los demás. Por dar vida aun en la muerte a través de la donación de órganos", añadió. Rivera, Mora y el agente Sumit Sulan acudieron el viernes por la noche a una casa ubicada en West 135th Street, en Harlem, tras recibir la llamada de una madre que decía tener un altercado con su hijo. En la llamada no mencionó que hubiesen armas en el lugar, según el canal local NBC New York. Cuando los agentes llegaron al inmueble, hablaron con la madre y su otro hijo. Sulan se quedó con ellos mientras Rivera y Mora se llegaron al cuarto de Lashawn McNeil, el presunto responsable del altercado, quien sin previo aviso abrió la puerta y al ver a los policías les disparó varias veces. El sospechoso de 47 años y quien tenía un historial de teorías de conspiración antigubernamentales y problemas mentales, trató de huir. Pero el tercer agente le disparó dos veces. Acabó falleciendo este lunes en el hospital. Mora, de origen dominicano, fue trasladado en estado grave a un hospital cercano en Harlem, donde fue intervenido de urgencia. Posteriormente fue trasladado a otro centro hospitalario de Manhattan, donde este martes sus familiares decidieron desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida, según el canal CBS 2 de Nueva York. "Esta noche, un hijo, esposo, agente y amigo de 22 años fue asesinado porque hizo lo que le pedimos que hiciera", había dicho la comisionada de policía en una conferencia de prensa en el Hospital Harlem el viernes por la noche. "Estamos de luto y estamos enojados". "Nuestro departamento está sufriendo, nuestra ciudad está sufriendo. Está más allá de la comprensión. No estoy segura de qué palabras, si es que hay alguna, llevarán el peso de este momento, y lo que estamos sentimiento", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades municipales y federales está investigando cómo McNeil obtuvo la pistola equipada con un cargador de alta capacidad ilegal y el fusil de asalto que se le encontró en su habitación. Los servicios fúnebres de Rivera se realizarán este viernes en la Catedral de St. Patrick en Manhattan, y hasta el momento se desconoce dónde o cuanto serán los de su compañero.

