Un entrenador de fútbol de 21 años en España se convirtió en probablemente uno de los pacientes más jóvenes en morir por complicaciones causadas del COVID-19. Francisco García acudió al centro médico por problemas graves de respiración para descubrir que además de ser positivo al nuevo virus tenía neumonía y leucemia, informó el diario español El Mundo. García era un entrenador para niños en el Atlético Portada Alta, un club de Málaga, al sur de España, desde hacía cuatro temporadas. Su fallecimiento se produjo la noche del domingo alrededor de las 8 de la noche en el Hospital Regional de la ciudad andaluza. "Queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García, que nos ha dejado, por profunda desgracia. ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando", manifestó el equipo en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los expertos en enfermedades infecciosas dijeron que si García no hubiera estado sufriendo de leucemia, probablemente habría sobrevivido al coronavirus, reveló el diario británico The Independent. Además de este joven, en la provincia de Málaga han fallecido otras 4 personas más, todas mayores de 70 años, según la prensa española. El Mundo indica que el Gobierno español ha suspendido la libre circulación y estableció controles de seguridad en las fronteras debido a que, en 24 horas, el número de contagios ha aumentado en más 1,000 casos para un total de 9,191 infectados.

