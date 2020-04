Muere la última víctima del tiroteo en El Paso, Texas: estuvo nueve meses en el hospital Guillermo "Memo" García falleció en el centro médico Del Sol: estuvo ingresado desde el 3 de agosto, día en que ocurrió el tiroteo en el que perdieron la vida otras 22 personas. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este fin de semana se apagó la vida de la última persona que permanecía hospitalizada tras el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, y que ahora suma 23 víctimas. Increíblemente, el herido permaneció casi nueve meses ingresado en un hospital de dicha ciudad luchando con uñas y dientes, y aferrándose a la vida. "Después de casi una lucha de casi nueve meses, nuestros corazones se llenan de pesar al reportarles que Guillermo Memo García, el último paciente que permanecía bajo tratamiento después del tiroteo en El Paso, ha fallecido", reportó este domingo David Shimp, director ejecutivo del Centro Médico Del Sol. "Su coraje y valentía, y su historia han tocado muchas vidas, incluyendo las de aquellos que estuvieron a su cuidado y que incansablemente lucharon con y por él a cada paso. Estamos de luto con su familia y con nuestra comunidad". Memo García acaparó titulares tras conocerse su historia: al momento del tiroteo, el también coach de un equipo de fútbol infantil, estaba con su familia en la entrada del Walmart de Cielo Vista, en cuyo estacionamiento empezó el tiroteo. El padre de familia y su mujer estaban ahí recaudando fondos para el equipo de su hija cuando fueron alcanzados por los disparos de Patrick Crusius, el autor de la masacre. Guillermo Memo García con su mujer, Jessica Coca García, quien también resultó herida en el tiroteo. Image zoom Facebook La masacre ahora suma 23 muertes. Image zoom Getty Patrick Crusius, de 21 años, confesó su responsabilidad en la masacre sin expresar remordimiento, según ha señalado la cadena CNN. Image zoom El Paso Police Department via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Anoche, a las 11:22 p. m., perdimos a un guerrero, pero ganamos un ángel", exclamó por su parte Jessica Coca García, esposa del fallecido, por medio de un mensaje enviado a la cadena ABC-7, en El Paso. "Él luchó duro y con fuerzas, con la ayuda de todas sus tropas ganó muchas batallas, pero perdió la guerra. ¡Cuando las órdenes de la pandemia y el distanciamiento social hayan pasado tendremos un tributo apropiado donde la comunidad podrá honrar su memoria al Guerrero de El Paso!". García también se encontraba en el Walmart de Cielo Vista aquel fatídico día, sin embargo, a pesar de que resultó herida de bala en una pierna, logró sobrevivir. Más de 24 personas, entre ellas adultos y menores de edad, resultaron heridas en el tiroteo. Advertisement

