Muere trabajador de 34 años en Nebraska que quedó atorado en un granero de maíz En fotos se observa a equipos de rescate en Roseland, Nebraska, asistiendo en el rescate de Travis Thelander, quien falleció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Travis Thelander, un trabajador de un centro agrícola en Roseland, Nebraska, falleció luego de quedar atrapado en una torre para almacenar granos. Los hechos ocurrieron el lunes pasado hacia las 5:00 p.m., hora local. Elementos de la oficina del alguacil del condado de Adams, en Nebraska, respondieron al llamado de ayuda por el incidente ocurrido en el ascensor del granero ubicado en CHS Agri Services Center, según reporta News Channel-10 KFDA, en Nebraska. Cuando los oficiales llegaron al lugar de los hechos iniciaron la labores del rescate pero lamentablemente en el mismo sitio se pronunció la muerte del trabajador posteriormente identificado como Travis Thelander. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente el fallecido era un trabajador del centro agrícola, debido a que el caso ocurrió en un centro laboral, en las investigaciones se han involucrado la Oficina de Seguridad Ocupacional y la Administración de Salud locales, se informa. Al cierre de esta edición continuaba la investigación para determinar cómo es que el trabajador quedó atrapado.

