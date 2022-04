¡Fallece Tommy Davis, legendario bateador de Los Angeles Dodgers! El mundo del béisbol llora la muerte del icónico jugador, así como su esposa, sus cinco hijos y sus nietos. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La estrella de Los Angeles Dodgers Tommy Davis, ha fallecido a los 83 años. Después de que el mítico jugador de los sesenta se retirara a los 36 años, el renombrado bateador siempre permaneció activo en el ambiente del mundo del béisbol, junto al departamento de relaciones comunitarias de los Dodgers, hasta que hace alrededor de un año se mudó a vivir a Arizona. Fue precisamente su equipo el que hizo pública la noticia ayer lunes después de que su familia les comunicara el fatal desenlace. Según les indicó su hija Morgana Davis, el célebre atleta murió en Phoenix este pasado fin de semana, domingo día tres de abril de 2022, rodeado de sus seres queridos. No se reveló hasta el momento la causa exacta de su muerte. Su esposa, Carol Davis, y sus cuatro hijas, Morgana, Lauren, Carlyn y Leslie, lloran ahora su muerte, así como su hijo varón, Herman, y sus nietos. Tommy Davis Credit: Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Davis nació en Nueva York el 21 de marzo de 1939. Comenzó a perseguir sus sueños deportivos desde que era estudiante en la escuela Boys High School en Brooklyn. Allí formó parte del equipo de béisbol junto a Lenny Wilkens. Su vida cambió por completo cuando en 1956 recibió una llamada del legendario Hall of Famer Jackie Robinson. "Mi madre me preguntaba con quién hablaba", compartió en una entrevista en 2019 según afirma la Associated Press. "Señalé el teléfono y pudo leerme los labios mientras le decía incrédulo en silencio: ¡Es Jackie Robinson! No podía creer que estaba hablando con uno de mis más grandes ídolos, aunque francamente yo casi ni abrí la boca", recordó con mucha humildad. Tommy Davis Credit: Paul Spinelli/MLB via Getty Images Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Fallece Tommy Davis, legendario bateador de Los Angeles Dodgers!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.