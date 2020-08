Muere un comisionado hispano en un tiroteo con policías en Texas Gabriel Salinas, comisionado de la ciudad Sullivan, Texas, recibió un disparo mortal en un intercambio de disparos con agentes de la policía que respondían a una denuncia de violencia doméstica. Esto es lo que pasó. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un comisionado de la ciudad de Texas recibió un disparo mortal en un intercambio de disparos con agentes de la policía que había respondido a una denuncia de altercado domésticos en su casa, informaron los medios locales. Todo comenzó alrededor de las 9:15 de la noche del jueves cuando la policía respondió a una llamada de emergencia de un vecino que denunció que la novia del comisionado de la ciudad de Sullivan, Gabriel Salinas, de 39 años, estaba sangrando, informó el diario The Monitor. Image zoom Facebook Según el periódico The Sun, dos agentes de policía intentaron ingresar a la residencia a través del garaje después de ponerse en contacto con la víctima. Allí se encontraron con la novia del funcionario y su hijo de 4 años, ambos heridos y a quienes sacaron de la casa. Sin embargo, cuando intentaron acercarse de nuevo, supuestamente Salinas les disparó. Image zoom CBS 4 La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, tenía varias laceraciones causadas por un cuchillo o un machete, dijo el jefe de policía de Mission, Robert Domínguez, y explicó que el pequeño también tenía una herida en la cabeza, informó el New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Post señala que luego de varios intentos de comunicarse con él, la policía envió un robot con un teléfono celular que su hermana les dio para que Salinas pudiera hablar con ellos y al abrir la puerta de un dormitorio encontró al comisionado acostado en un charco de sangre. "Hasta donde yo sé en este momento, no fue una herida de bala que se disparó. Creo que murió como resultado de recibir un impacto en el intercambio de fuego", dijo Domínguez, quien explicó que la víctima sufría de hemofilia y que probablemente esto contribuyó a su muerte, reveló The Monitor. El caso está aún bajo investigación y se esperan los resultados de la autopsia para determinar si Salinas estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Domínguez informó que el joven político fue arrestado en septiembre por un delito menor de agresión que involucraba a la misma mujer, pero que el cargo fue desestimado porque ella no prosiguió con el proceso, señaló la agencia AP.

