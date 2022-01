Muere a los 23 años en un autobús una conocida tiktoker argentina La conocida tiktoker argentina Valeria Silvestre, de tan solo 23 años, falleció mientras iba de vacaciones en un autobús junto a sus amigas en Brasil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valeria Silvestre Valeria Silvestre | Credit: Valeria Silvestre/Instagram La conocida tiktoker argentina Valeria Silvestre, de tan solo 23 años, falleció mientras iba en un autobús junto a sus amigas de vacaciones, una noticia que ha conmocionado a todos sus seguidores. Fue su prima Mile que informó en TikTok del trágico incidente, que tuvo lugar mientras la joven estaba vacacionando Florianópolis, Brasil, desde donde había colgado en días anteriores divertidos videos y fotos, según han reportado varios medios de prensa. @@valesilvestree Los seguidores no se creían la noticia, pero Mile explicó que su prima se quedó dormida en un autobús y cuando intentaron despertarla, resultó que desafortunadamente había sufrido un paro cardiaco. "Empiezan a hacer RCP para reanimarla mientras llamaban a una ambulancia. La llevaron a un hospital y ahí nos dijeron que se había ido. Le dio un paro cardíaco y se nos fue", aseguró. @@valesilvestree "Explico esto porque hay gente que me está rompiendo los huevos diciendo que es mentira. ¿Se piensan que yo o mi familia pudiésemos joder con eso? ¡No da!", agregó la prima. Silvestre, con más casi 400.000 seguidores en TikTok, se volvió popular en redes sociales por sus originales contenidos, en los que sobre todo hablaba de literatura, recomendaba libros y también le gustaba comentar sobre el zodíaco y la astrología. En sus últimas fotos de esta semana, a la joven se le vio disfrutando del mar y el sol de Brasil en compañía de sus amigas, y lo que nunca imaginaron fue que se desataría este trágico final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su última foto de Instagram, sus seguidores le dejaron cientos de mensajes a la joven influencer. "Que descanses en paz hermosa😭💘"; "vola alto vale"; "descansa en paz princesa😢❤️"; "gracias por tu lucha Valen 💚 seguí acompañándola desde donde estés, descansa en paz hermosa"; "enséñale a las estrellas a brillar🤍", le dijeron los seguidores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 23 años en un autobús una conocida tiktoker argentina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.