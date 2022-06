Muere el tiktoker Cooper Noriega, la causa de muerte está bajo investigación La oficina del médico forense informó que el joven de 19 años falleció el jueves. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves por la mañana, el joven tiktoker Cooper Noriega publicó un escalofriante mensaje en su cuenta oficial preguntando a sus casi dos millones de seguidores sobre la muerte. "¿Quién más ha pensado que se va a morir súper joven?", escribió en el vídeo desde su cama sin dar explicaciones. Horas más tarde, las autoridades de California confirmaron su fallecimiento. El joven de 19 años, fue encontrado sin vida en un estacionamiento de un conocido centro comercial en la ciudad de Burbank, de acuerdo a informes de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, reportó PEOPLE. La causa de su muerte aún no ha sido determinada, por lo que su cuerpo será sometido a varias pruebas y exámenes adicionales. "[El médico forense necesita] más investigación de la muerte, incluyendo exámenes adicionales", explicó un vocero a Page Six. "Una vez que las pruebas y exámenes lleguen, el doctor evalúe el caso una vez más y determine la causa de muerte [informaremos]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cooper Noriega Cooper Noriega | Credit: Cooper Noriega/TikTok La estrella de TikTok había compartido abiertamente con sus seguidores su constante lucha con su salud mental y confesado su adicción a las drogas, que empezó cuando tenía nueve años. "Digo, estamos hablando de Xanax, Aderall, marihuna, nicotina", reveló al presentador Dave Portnoy para su podcast BFFs. Además, admitió que se sentía sumamente inseguro cuando empezó a publicar en la popular red social, debido a su sobrepeso. El joven, recientemente confirmó el fin de su relación con la tiktoker Sabrina Quesada, con quien mantuvo un noviazgo de casi dos años. Tan sólo días antes de su muerte, Cooper informó a sus seguidores que había creado una cuenta en la plataforma de mensajes Discord "estrictamente para [hablar] de salud mental". "Quiero utilizar la influencia que me han dado para crear un espacio basado en difundir la importancia y normalizar el hablar sobre enfermedades mentales. MI meta es, eventualmente, abrir un [centro de] rehabilitación donde la gente no queden traumadas al final de su recuperación", escribió en la página. Si tu o algún conocido necesita ayuda con su salud mental, envía un mensaje de texto a la línea de ayuda 741-741, para ser conectado con un terapeuta certificado. Descansa en paz Cooper.

