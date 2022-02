Muere famoso tablista de nieve e inluencer junto a otras 3 personas, al estrellarse el avión en el que viajaban El tablista de nieve e influencer Josh Neuman murió a los 22 años luego de que su avión se estrellara mientras hacía turismo en Islandia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JOSH NEUMAN YOUTUBE JOSH NEUMAN YOUTUBE | Credit: JOSH NEUMAN YOUTUBE El tablista sobre nieve estadounidense e influencer Josh Neuman fue una de las cuatro personas que murieron tras un accidente aéreo en Islandia, según las autoridades locales. La policía islandesa dice que el joven de 22 años estaba haciendo turismo el jueves cuando el avión desapareció de los radares, informa Associated Press. El avión se estrelló en el lago Thingvallavatn, el segundo lago más grande de Islandia, y fue encontrado el sábado luego de una búsqueda masiva por parte de miembros de la organización de búsqueda y rescate de Islandia, según un comunicado de prensa traducido de la policía. Según los informes, Neuman estaba filmando contenido comercial con el paracaidista belga e influencer en las redes sociales Nicola Bellavia, el gerente de patrocinio de la marca de moda belga Suspicious Antwerp Tim Alings y el renombrado piloto islandés Haraldur Diego, según AP. Bellavia, Alings y Diego también murieron en el accidente. Según los informes, sus cuerpos fueron encontrados aproximadamente a 121 pies bajo el agua el lunes utilizando un submarino autónomo y tecnología de sonar. Sin embargo, las malas condiciones climáticas han impedido que los buzos los recuperen, dicen las autoridades. "Por la seguridad de los buzos, tenemos que esperar hasta que mejore el clima", dijo a AP el jefe de policía Oddur Arnason. JOSH NEUMAN INSTAGRAM JOSH NEUMAN INSTAGRAM | Credit: JOSH NEUMAN INSTAGRAM Neuman era conocido por crear videos de patinetas y realizar acrobacias temerarias en todo el mundo para su canal de YouTube. Tenía casi 1,2 millones de suscriptores. Tras la noticia de su muerte, los padres y el hermano de Neuman publicaron un comunicado conjunto en su cuenta de redes sociales. "Josh representa el lado de la humanidad que todos nos esforzamos por lograr", escribió la familia. "La forma en que no solo tocó, sino que impactó vidas fue de una escala propia. En su búsqueda de aventuras, sed de creatividad y pasión por la reflexión personal, realmente impactó a todos los que tocó. "Mientras el mundo derrama una lágrima, debemos saber que falleció haciendo lo que amaba, habiendo experimentado la aurora boreal en Islandia por primera vez y comentando: 'Este es el día más feliz de mi vida'", continuó el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia agregó que esperan crear una fundación benéfica en honor de Neuman "para apoyar por siempre su sueño de marcar una diferencia significativa en este mundo en el que vivimos".

