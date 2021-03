Muere surfista salvadoreña de 22 años tras recibir la descarga de un rayo cuando entrenaba Katherine Díaz estaba preparándose para participar en unas eliminatorias de su país y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio cuando un rayo la alcanzó. Los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Katherine Díaz, una de las surfistas con mayor talento de El Salvador, falleció a los 22 años luego recibir la descarga de un rayo, confirmó la Federación de Surf del país (FESASURF). El trágico hecho ocurrió el pasado viernes mientras la joven estaba entrenando para su próxima competencia en la playa El Tunco cerca de su casa en el municipio de Tamanique, en La Libertad, informó el diario local El Diario de Hoy. Cuando los paramédicos llegaron a la playa intentaron reanimarla con primeros auxilios, pero los intentos fueron infructuosos, reportó The Guardian. "Nos ha dejado un gran atleta que ha representado a nuestro país", dijo la Federación Salvadoreña de Surf en el mensaje en que rindió homenaje a la joven. "Hasta pronto, gran guerrera. El Salvador está de luto". Katherine Diaz; Muere surfista de 22 años tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos Image zoom Credit: Instagram Según reportes de diario locales, el día del accidente el cielo estaba despejado y no se esperaban tormentas. Díaz se encontraba en el agua junto a su tío y una amiga cuando sufrió el impacto. "Katherine se acercó a abrazarla [a la amiga], al nomás terminar de abrazarla se oyó el estruendo. Ella, la amiga, fue lanzada por la fuerza del impacto del rayo también, a mí me botó la tabla. Katherine falleció al instante", contó el tío de la víctima Beto Díaz, al portal de noticias elsalvador.com. Katherine Diaz; Muere surfista de 22 años tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos Image zoom Credit: Instagram Díaz tenía previsto participar en el campeonato Surf City El Salvador World Surfing Games que se llevará a cabo del 29 de mayo al 6 de junio en las playas La Bocana y El Sunzal y es el el último torneo clasificatorio para el debut del surf en los Juegos Olímpicos en Tokio, que arrancan el próximo 23 de julio y terminan el 8 de agosto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El funeral de la surfista se llevó a cabo el domingo. FESASURF volvió a compartir fotos de su tabla de surf y flores junto a su ataúd, reportó CNN. Katherine empezó a practicar surf a los 9 años y participó en varias competencias, nacionales e internacionales, informó la agencia de noticias AP. Además de deportista, Díaz también era una activista social. El pasado junio se unió a otros surfistas para ayudar con ropa, comida y colchones a familias afectadas rebuscadas en albergues.

