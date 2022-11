Muere sujeto de 25 años al chocar contra un puente: estaba bailando sobre un tráiler en una carretera de Texas El sujeto iba bailando "y posiblemente grabándose [en video] a sí mismo", indicaron autoridades en Houston donde ocurrieron los hechos. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo increíble ha ocurrido en Texas: Un sujeto que fue captado por conductores en una autopista de Texas bailando sobre un tráiler en movimiento ha fallecido luego de impactarse contra un puente. Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la mañana cuando según la unidad de delitos vehiculares de la ciudad de Houston un hombre de 25 años "saltó o se encaramó" en un trailer que viajaba en la autopista de Eastex. El chofer del enorme camión no se percató que llevaba al individuo montado en la parte superior del vehículo de carga. El sujeto iba bailando "y posiblemente grabándose [en video] a sí mismo", indica el comunicado de prensa. En redes circula un video del hombre antes de caer del vehículo. Ahí se observa el momento en el que al parecer intenta agacharse bajo el puente antes de pararse segundos después. El clip se interrumpe antes de que el tráiler cruzara el puente. Algunos medios informativos también recogieron imágenes tomadas desde la carretera y grabadas antes de ocurrida la tragedia. 18 wheeler truck on road at night Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vi el cuerpo maltrecho y desnudo del hombre y su brazo, fue una manera horrible de comenzar el día", manifestó en redes Crystal Davis, una mujer que al parecer pudo presenciar los hechos. "Y me tomé el tiempo de describir las imágenes porque fue traumante para mí y para todos los que de hecho estuvimos ahí. TODOS tuvimos que verlo, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que suceder esto?", lamentó la mujer. De acuerdo con la policía paramédicos del equipo de bomberos de Houston transportaron al sujeto al Memorial Hermann Hospital-Texas Medical Center, donde se declaró su fallecimiento.

