Muere 'Spiriman', el famoso médico que plantó cara a las injusticias del sistema sanitario Jesús Candel, el doctor español, esposo, padre de 4 hijos y escritor del libro Lucha por lo justo, fallece a los 46 años de un cáncer de pulmón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jesús Candel, más conocido en España como Spiriman y por su grito de guerra Yeah, ha fallecido en la madrugada del jueves a causa de un cáncer de pulmón. El famoso doctor no solo era conocido por sus habilidades con sus pacientes, sino también por su incansable esfuerzo por mejorar la sanidad pública de su país. Salió a las calles, gritó, puso en peligro su puesto de trabajo y todo por unas medidas más justas para toda esa gente a la que diariamente atendía en las salas de urgencias en Granada, su ciudad. En medio de esa lucha, la enfermedad le sorprendió de lleno. En 2020 fue diagnosticado y, aún así, no dudó ni un segundo en que lo vencería. Lo hizo durante un tiempo y lo fue retrasmitiendo en sus redes. Cada logro, cada paso suyo era el de muchos, llegando a hacerse con más de medio millón de seguidores en Instagram que le animaban en esta nueva batalla, esta vez menos política. Spiriman/Jesús Candel Spiriman en medio de su recuperación | Credit: IG/Jesús Candel/Spiriman Una recaída en junio de este año, cuando todo parecía haberse superado, supuso un duro golpe para Jesús, quien tampoco dejó de creer en la posibilidad de su cura. Siguió compartiendo mensajes de aliento hasta casi sus últimos días. Y emprendió un nuevo sueño, que los pacientes de esta enfermedad estuvieran atendidos en condiciones dignas. "Yo creo que Dios me hizo con un motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchas cosas que le agradasen", lee una de sus últimas publicaciones. "Dadle caña a la semana y preocuparos por cosas buenas y que le den por saco a los tóxicos y a los que los intoxican. Y que Dios nos bendiga a todos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Spiriman ha dejado como legado tres centros de apoyo a pacientes oncológicos, dos en su tierra, Granada, y uno en Madrid. También Lucha por lo justo, su libro, o mejor dicho, su testimonio e invitación a no conformarse. Tras su partida, su amigo del alma, Javier Cánovas, también director de uno de los centros conocido como UAPO, la Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, ha compartido en el perfil de Jesús, una sentida carta de amor y admiración a su colega. "Todo lo que hemos pasado juntos no se puede describir en unas líneas, tu fuerza, tu coraje, tus ganas de vivir, tu amistad, tus ganas por ayudar, y por qué no, los cojones que le has echado a la vida.

Me queda tanto por aprender que a veces dudo de poder solo. Pero estáte tranquilo, aquí tu calvito del alma te prometió que el legado que has dejado, trabajará con más fuerza que nunca, teniéndote siempre entre nosotros, y como siempre decíamos: 'Nada de proyectos, realidades'". QEPD.

