Muere un joven exmarine hispano apuñalado mientras celebraba con amigos en Boston Daniel Martínez, quien había terminado su servicio en los marines el año pasado, murió tras ser apuñalado afuera de un local en Boston, MA, donde se encontraba de visita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de San Patricio se convirtió en una jornada trágica para la familia de Daniel Martínez, quien recientemente terminó su servicio en los marines. El exsoldado fue apuñalado brutalmente en las afueras de un bar en la ciudad de Boston, MA, donde se encontraba de visita. El joven de 23 años, originario de Palos Hills, Ill, se encontraba en dicha ciudad con un grupo de amigos para celebrar el fin de semana festivo. Martínez y uno de sus acompañantes decidieron visitar un popular bar de la ciudad cuando fueron interceptados por su portero y aparentemente se produjo una discusión, informó People. Las autoridades recibieron una llamada de emergencia y al llegar al lugar de los hechos encontraron al exmarine en el piso con varias heridas de gravedad, por lo que fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano donde fue declarado muerto, según un comunicado del departamento de policía de la ciudad. El joven había terminado su servicio el año pasado y su madre Apolonia Martínez finalmente había dejado de preocuparse por la vida de su hijo, a quien temía perder en el campo de batalla. "Finalmente había bajado la guarda un poco", dijo la madre al canal local WCVB. "Era un alivio. Pensaba, 'ok, está en casa, mi niño está en casa. Ahora, puedo exhalar. Y luego que pase esto, no tiene sentido…. Nunca pensé que no regresaría, así que es muy difícil". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unidad de homicidios de Boston identificó a Álvaro Larrama, de 38 años, como sospechoso del incidente. Larrama se entregó a la policía el pasado lunes y ahora enfrenta cargos de asesinato. Daniel Martinez Daniel Martinez | Credit: USMC El reporte oficial presentado en corte indica que se les negó la entrada al bar Sons of Boston, a la víctima y a su amigo, lo que desató un intercambio de palabras entre los afectados y el portero del lugar, antes de que Daniel y su amigo se retiraran de la localidad, según el canal Boston 25 News. "Larrama luego fue visto correr tras la víctima, con lo que parecía un objeto desconocido en su mano derecha, el cual lo extendía hacia la víctima mientras lo perseguía", detalla el reporte. El portero fue captado por cámaras de seguridad del área persiguiendo a Daniel y su amigo, según WCVB. El reporte detalla que tanto la víctima como su acompañante enfrentaron a Larrama y Daniel se defendió golpeándolo en la cabeza con un bote de cerveza. "Aparentemente, consciente de que estaba siendo seguido, la víctima se volteó y enfrentó a Larrama, extendiendo su mano izquierda como para bloquear o defenderse de un ataque inminente", según el documento. "La víctima golpeó a Larrama con lo que parecía un bote de cerveza de aluminio. Fue entonces cuando se desató un altercado, en el que se le ve a Larrama golpeando a la víctima en el pecho en dos ocasiones, el segundo golpe causó que la víctima sujetara el área izquierda de su pecho con su mano". Sons of Boston pub Credit: Google Maps Fue entonces cuando Martínez se desplomó. Un compañero de Larrama lo llevó de regreso al bar donde se lavó las manos, se deshizo de su sudadera y su gorra, y huyó por la puerta trasera, de acuerdo al reporte policial. Larrama se encuentra tras las rejas sin derecho a fianza por el momento. Las autoridades piden la ayuda del público para obtener más detalles sobre el incidente.

