Muere inesperadamente la sobrina de Audrina Patridge, estrella de The Hills: acababa de cumplir sus 15 años La actriz californiana compartió este martes la triste noticia del fallecimiento de su sobrina, Sadie Raine Loza, hija de su hermana, Casey Loza. Aquí el reporte. Este ha sido el 14 de febrero más triste para Audrina Patridge, quien surgiera a la fama por su participación en la serie The Hills (1006), al lado de Heidi Montag y Lauren Conrad. La actriz californiana, quien en el 2021 regresó a las pantallas con The Hills: New Beginnings ha sufrido una irreparable perdida con el fallecimiento de su sobrina Sadie Raine Loza. La menor era hija de su hermana Casey Loza y tan solo la semana pasada había festejado sus 15 años. "Mi corazón duele al escribir esto. Mi hermosa sobrina está ahora en el cielo", escribió Patridge, de 37 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Sé que este [no es] un adiós para siempre, pero es lo más duro decir adiós ahora mismo. [Sadie] te extrañaremos y atesoraremos cada uno de los instantes que vivimos contigo. ¡¡Descansa en paz Say Say!! Te amaremos por siempre y para siempre". Audrina Patridge y Sadie Raine Loza Audrina Patridge y Sadie Raine Loza | Credit: Instagram/Audrina Patridge El doloroso mensaje publicado por Audrina Patridge, estrella de The Hills, este martes para comunicar el fallecimiento de su sobrina Sadie, a los 15 años: Tan solo el pasado 5 de febrero Casey Loza, madre de la menor, había compartido un video de su hija, sonriente con un pastel de cumpleaños rodeada por su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sadie Raine Loza abandonó esta Tierra para irse a los cielos", escribió en redes la madre de la adolescente. "Escribir esto es lo más duro que me ha tocado hacer". "Su legado su historia salvará un sin fin de vidas", prosiguió la dolorida mamá. "Su memoria nunca será olvidada. Descansa en paz; te echaremos mucho de menos. Te amo". La familia no ha revelado la causa de muerte.

