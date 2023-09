Muere Santiago Galviz Ruis jugador colombiano estrella de eSports, acababa de cumplir 23 años El joven conocido como Daveeys formaba parte del equipo de Krü Esports y no se le conocía ninguna enfermedad previa. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Santiago Galviz Ruis Credit: TW: Kru Esports Las redes se han estremecido con el repentino fallecimiento de Santiago Galviz Ruis, un talentoso jugador de eSports colombiano, quien justo el pasado 2 de septiembre había cumplido sus 23 años. "Es con profunda tristeza que tenemos que comunicarles que, tras sufrir una descompensación el domingo, falleció @Daveeys21", informaron en redes voceros de su equipo, Krü Esports, identificando al fallecido por su nombre de juego. "No hay forma de suavizar esto, nos tomó a todos por sorpresa. Daveeys, Santi, era un player espectacular y un compañero de primera", proseguía el mensaje. "Con su característica humildad trabajadora, se sentía orgulloso de poder inspirar y representar a su país y región en lo más alto del VALORANT mundial. Fue su sueño, y lo vio cumplido". "Todos en KRÜ acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos, y pedimos a toda la comunidad que los apoyen con su fuerza y cariño", finaliza el mensaje acompañado de una foto del jugador. Santiago Galviz Ruis (izq.), falleció este domingo. El colombiano era una estrella de los e-spoerts especializado en el videojuego de disparos VALORANT. Aquí lo vemos en una foto publicada en agosto 1, con parte del equpo de Krü. Santiago Galviz Ruis equipo Kru Esports Credit: TW Krü Esports Amigos y compañeros de juego Santiago se volcaron a la red para publicar videos y fotos de su amigo y expresar su asombro por su fallecimiento, pues de acuerdo al diario español 20 Minutos al fallecido no se le conocía ninguna enfermedad previa. El periodista Matías Silva, especializado el tema, compartió este video de Santiago afirmando que era "un verdadero tipazo": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todavía no puedo creerlo. Si bien ya no era más su coach, siempre guardé un cariño especial hacia Santi", expresó por su parte el antiguo coach del jugador, identificado en redes como KRÜ fr1x. "Fue parte de mi primer año como profesional y su increíble tanto me deslumbró al instante. Muchos recuerdos vividos, alegrías, tristezas, charlas, salidas. Siempre intentando darle un consejo para que lleve su carrera por el mejor lado posible. Me quedo con el último almuerzo que compartimos antes de que partieras a L.A. para cumplir el sueño de estar en lo más alto. Se te va a extrañar "Whino", espero puedas descansar en paz".

