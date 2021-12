¡Qué triste! Fallece Sally Ann Howes, mítica actriz de Chitti Chitty Bang Bang Toda una leyenda de Hollywood que marcó una época ha muerto. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sally Ann Howes, la actriz que protagonizó uno de los grandes clásicos del cine musical junto Dick Van Dyke como la encantadora "Truly Scrumptious" en Chitty Chitty Bang Bang, ha fallecido a los 91 años. Murió en un hospital de Florida en Palm Beach Gardens, según reportó The New York Times, aunque todavía se desconoce la causa exacta de su muerte. Empezó muy temprano en el mundo de la actuación, ya que era hija de el popular comediante Bobby Howes y la cantante Patricia Malone. Nació en Londres en 1930 y a los doce años ya apareció en su primera película, Thursday's child. Después los éxitos no dejaron de sucederse tanto en televisión como en la gran pantalla. En 1948 actuó junto a Vivien Leigh en Anna Karenina y poco antes lo hizo junto a Michael Redgrave en Dead of Night. Howes se mudó a Nueva York después de contraer matrimonio con el famoso compositor Richard Adler. Allí hizo su debut en Broadway reemplazando a la gran estrella Julie Andrews como Eliza Doolittle en My fair lady. Sally Ann Howes Credit: Victor Crawshaw /Mirrorpix/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Continuó triunfando en la televisión y el cine, en películas como Mission: Impossible, así como en el teatro. Realizó el tour de la obra The King and I además del tour My fair lady en los Estados Unidos. Sally Ann Howes Credit: John Lamparski/WireImage Sally Ann Howes Credit: Frederick M. Brown/Getty Images "Cuando cumples los 45, ahora los 55, tu carrera definitivamente cambia" dijo el pasado 2012 cuando apareció en un pase especial de Chitty Chitty Bang Bang junto a 1.500 fans en un crucero de Turner Classic Movies. "Tienes que replantearte todo y tienes que adaptarte. Siempre lo supe, porque crecí rodeada de gente que pasó por ello. Vimos triunfar y hundirse carreras, hasta desaparecer". Sally Ann Howes Credit: Paul Redmond/WireImage "Nunca pensé en el futuro. Siempre salté de un proyecto a otro así que podría decirse que tuve una carrera un tanto extraña. Siempre me gustó experimentar", añadió. La actriz poseía al menos dos residencias, una en West Palm Beach y otra en Londres. Descanse en paz.

