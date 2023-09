Muere a los 48 años querida conductora de noticias: libró "agotadora lucha" La comunidad ha despedido con tristeza a Ruschell Boone, quien fue diagnosticada con cáncer en junio del 2022, tras ser nombrada titular de NY1 News. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ruschell Boone Credit: IF/Ruschell Boone En junio 2 del 2022 Ruschell Boone recibió la noticia más grande de su vida: su nombramiento como titular del noticiero NY1 News (Spectrum), en Nueva York. Trágicamente al poco tiempo también recibió nuevas devastadoras: un diagnóstico de cáncer de páncreas. A partir de dicho momento la nacida en Jamaica se dedicó a documentar su "agotadora lucha" contra dicho mal, mostrando en sus redes los efectos de sus tratamientos y los progresos y retos que enfrentaba en su día a día. Sin embargo, el pasado 27 de julio apareció en redes luciendo muy esbelta y diciendo: "Desafortunadamente ni cáncer se ha extendido al hígado y he vuelto a tratamiento. Ha sido rudo pero la quimio está funcionando", aseguró. "Por favor continúen orando por mí". Ese fue su último post en Instagram. "Tenemos noticias profundamente tristes y personales que reportar", informaron este martes voceros del noticiero. "Ruschell Boone, la periodista ganadora al Emmy y una adorada colega de NY1 falleció este domingo a causa de complicaciones de cáncer pancreático, tenía 48 [años]'. Ruschell Boone Credit: IG/Ruschell Boone "Su historia comenzó en Kingston, Jamaica, donde pasó su niñez antes de emigrar al Bronx con su familia a los 11 años", explicaron, para compartir detalles sobre la destacada carrera de la graduada de Baruch College, quien entre otros muchos eventos cubrió la pandemia de COVID-19 en Nueva York y la devastación del huracán Sandy en la región. Ruschell Boone (der.) acompañada de los cuatro anfitriones de NY1 News: Cheryll Willis (izq.), Dean Meminger y Pat Kiernan: Ruschell Boone NY1 Credit: IG/Ruschell Boone SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Durante 21 years, Ruschell formó parte de nuestro equipo y era una mentora y amiga", se dijo. "A pesar de su larga lista de logros su mayor enfoque fue su familia, incluyendo a su madre, hermanos, su marido Todd y sus hijos Carter y Jackson". En redes cientos de fans han reaccionado a la noticia exclamando su dolor pues Ruschell era sumamente conocida en la comunidad antillana de Nueva York. "Descansa en paz hermana", exclamó una de varias fans apesadumbradas por las nuevas. "Gracias por la luz que trajiste a este mundo". Amén.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 48 años querida conductora de noticias: libró "agotadora lucha"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.