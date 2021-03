Chef estrella de TikTok muere tras caerle un árbol a su auto mientras lo conducía Rochelle Hager tenía 31 años y estaba comprometida para casarse el próximo otoño. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven chef e influencer de TikTok perdió la vida después de que un árbol cayera sobre su automóvil mientras lo conducía en la ciudad de Farmington, Maine. Según las autoridades, cuando Rochelle Hager iba manejando el viento soplaba a más de 50 millas por hora y como resultado un tronco de pino cayó sobre el vehículo. Se cree que murió instantáneamente por el impacto. El jefe de policía Kenneth Charles habló con el medio de comunicación local, Press Herald, y dijo que Hager, de 31 años, iba sola y que fue declarada muerta en el lugar de los hechos después de que un vecino alertara a las autoridades. Desafortunadamente no hubo "nada que ella pudiera hacer para evitar" el accidente, dijo Charles, quien calificó el evento como "único y trágico". Señaló que fue "obviamente el resultado directo de los fuertes vientos". Rochelle Hager Image zoom Credit: TikTok / Rochelle Hager Hager, quien estaba comprometida para casarse en otoño de este año, estaba hablando en el teléfono con su pareja previo al accidente, reportó el Morning Sentinel. "Pasó muy rápido", dijo Brittanie Lynn Ritchie. "Escuché un ruido y luego no hubo nada". La pareja es bastante popular en TikTok. Juntas acumulan casi medio millón de seguidores y más de 5 millones de 'me gusta'. Ritchie compartió un homenaje entre lágrimas y dijo que su prometida "amaba a su familia de TikTok". "No puedo comer ni dormir. Todo lo que puedo hacer es hacer videos y desear que estuvieras aquí conmigo", escribió Ritchie en otro tributo en TikTok. Ritchie también reveló que Hager llevaba 10 años sin probar el alcohol y había sobrevivido a una adicción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era una gran defensora de las personas con problemas de adicción. Lo sobrevivió y estuvo limpia durante más de 10 años", dijo. "Cuando superó eso, fue a la escuela culinaria en Florida. Era increíble". Los fuertes vientos también causaron cortes de energía en todo el estado, dejando a casi 2,000 residentes del condado de Franklin sin electricidad el lunes, reportó Fox News.

