Muere repostera que fue víctima de bullying por una de sus creaciones Conoce la historia de Marjorie Castillo Romero, quien sufrió el ataque a causa de uno de sus pasteles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Marjorie Castillo Romero, una mujer de origen colombiano que estaba probando suerte en la repostería, se convirtió en víctima de bullying por una de sus creaciones culinarias, un pastel de Micky Mouse que realizó para unos clientes. Los internautas consideraron poco afortunado el resultado; así, le lanzaron fuertes críticas y señalamientos que ocasionaron impacto emocional y físico que ocasionó otra clase de deterioros en su salud, según mencionó la familia de la cocinera a los medios de comunicación locales. El pasado 28 de agosto, los parientes informaron que Castillo Romero había muerto. Si bien, se ha dado a conocer que estaba por someterse a una operación, pero sufrió complicaciones que le causaron la muerte. "Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció", mencionó una de sus hijas al diario colombiano El Tiempo. De hecho, la chica reveló que dos clientes llegaron al domicilio de su madre para reclamarle sobre un pastel y lanzaron piedras sobre el inmueble. Cuando la repostera se dirigía a atenderlos, cayó por las escaleras desde un segundo piso; lo cual, le acrecentó sus lesiones físicas. Marjorie Cantillo Romero Marjorie Cantillo Romero | Credit: Instagram/@marce_cupcakes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, el actor Rafael Caparroso, le ofreció su ayuda y la capacitó en el arte de la repostería. Ahora, lamenta el deceso de Marjorie. "Acabo de recibir una noticia muy dura, la verdad aún estoy en shock. Tu partida fue inesperada Marjorie Castillo Romero. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Conocí tus luchas. Hoy les pido de corazón no más bullying digital, basta de tanto Odio y rencor", escribió el también modelo en su cuenta de Instagram. Aprovechó para enviar sus condolencias a la familia. "Mucha fortaleza a su hijas esposo las acompaño en este dolor. Descansa en Paz Marjorie , me quedo con tu sonrisa , las ganas de superarte para poder salir adelante y ayudar a los tuyos. Tu paso en esta tierra no fue en vano", concluyó. De momento, se desconocen mayores detalles sobre los funerales de Marjorie Castillo Romero.

