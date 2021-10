Muere reconocido productor de Televisa El productor de Papá a toda madre y La Fea Más Bella falleció este miércoles a los 60 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La televisión mexicana está de luto por el sensible fallecimiento del reconocido productor Eduardo Meza, quien abandonó inesperadamente este plano la mañana del miércoles a los 60 años de edad. La noticia corrió como pólvora en los pasillos de Televisa, donde Meza laboró por varias décadas, pero fue el conductor Raúl 'El Negro' Araiza, el encargado de informar a los televidentes del programa Hoy, de lo sucedido. Araiza interrumpió el segmento Las Estrellas bailan en Hoy, para comunicar el sentimiento, tanto personal como de la empresa, ante lo sucedido. "Queremos externar nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro queridísimo amigo, un enorme productor, el señor Eduardo Meza", expresó Araiza visiblemente conmovido. "El partió hoy. Es un productor de grandes telenovelas. Yo tuve la oportunidad de hacer, hace tres años, Papá a toda madre, de verdad le ofrecemos un abrazo muy grande a toda la familia y queremos despedirlo como él se merece, con un gran aplauso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Meza Eduardo Meza | Credit: FACEBOOK/Eduardo Meza Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte, pero los mensajes de admiración y cariño no se hicieron esperar. "Siempre querido Lalo Meza: Salúdame a mi papá allá arriba y dale algún papel en alguna de tus producciones... Se te va a extrañar muchísimo hermano. Gracias por tu amistad y profesionalismo siempre", escribió el actor Jaime Camil en su cuenta de Twitter. "Te extrañaré mi querido Lalo Meza", escribió el actor David Zepeda, en la cuenta de Instagram del productor. "Vuela alto querido Lalo", expresó Luz Elena González. "Te quiero y te admiraré siempre. Gracias por ser un segundo papá para mi", agregó la cantante Mafer González. Jaime Camil Eduardo Meza Rosy Ocampo Jaime Camil | Credit: Jaime Camil/Twitter Por su parte, la afamada productora Rosy Ocampo, con quien Meza trabajó y compartió créditos, lamentó su triste partida. "El mundo del entretenimiento ha perdido a un gran hombre, excelente padre, talentoso colaborador, amoroso compañero de trabajo y para mí, un hermano del alma", escribió en su cuenta de Twitter. "Te recordaremos siempre. Descansa en paz. Eduardo Meza". Meza inició su carrera con la televisora en 1998, apoyando a Ocampo en distintos proyectos como Rayito de Luz, Amigos por siempre y Cómplices al rescate, entre otros, de acuerdo a Quien. Además, fungió como productor para el reality Código F.A.M.A. Descanse en paz.

