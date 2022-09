Muere el rapero Pat Stay tras sufrir un trágico apuñalamiento a los 36 años El famoso rapero Pat Stay murió a los 36 años después de ser apuñalado. El terrible suceso ocurrió en Nueva Escocia, Canadá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pat Stay Pat Stay | Credit: Instagram Pat Stay El famoso rapero Pat Stay perdía la vida tras ser apuñalado con solo 36 años. El asesinato ocurrió en la madrugada del 4 de septiembre en el centro de Halifax, Nueva Escocia, según la policía, y aunque las autoridades no han confirmado a Pat como la víctima, su hermano, Pete Stay, sí reveló la identidad de la víctima al medio CBC. Las autoridades locales llegaron al lugar del crimen poco después de las 12:30 a.m. y aunque el cantante fue inmediatamente llevado al hospital, finalmente murió a causa de sus heridas. Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por lo sucedido y la policía pide colaboración ciudadana par dar con el paradero de su asesino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pat era de Dartmouth, Novia Scotia y era venerado dentro de la industria por su estilo libre durante las batallas de rap en vivo. Stay tenía muchos seguidores en las redes sociales y lanzó un nuevo tema en YouTube hace solo 2 días llamado "The Game DISS". El video incluye breves citas de Drake, Method Man y Joe Budden, quienes elogiaron su forma de hacer rap. Que en paz descanse.

