Muere apuñalado en prisión un rapero mexicoamericano de solo 22 años El cuerpo sin vida del cantante fue encontrado en una de las duchas en un centro penitenciario en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante mexicoamericano Jaime Brugada Valdez, mejor conocido como MoneySign en el mundo de la música urbana, murió apuñalado a los 22 años mientras cumplía una condena de prisión en California. El intérprete de la exitosa canción "Back to the bag" primero fue declarado como desaparecido cuando se hizo un recuento de los reclusos antes de las 10:00 p.m. de la noche el pasado martes y momentos después lo encontraron en el piso de una ducha en el Centro de Entrenamiento Correccional en Soledad, al sur de San José, informó el New York Post. Las lesiones del joven músico eran de arma blanca y "consistentes con un homicidio", dijo el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California (CDCR). People informó que el personal "inició medidas para salvarle la vida" antes de que los servicios de emergencia lo transportaran a un centro médico para recibir tratamiento, donde se certificó su muerte. MoneySign Suede MoneySign Suede | Credit: Instagram/MoneySign Suede El abogado del rapero, Nicholas Rosenberg, dijo a Los Angeles Times que le informaron que el joven murió debido a "un apuñalamiento en el cuello" en la ducha. También señaló que su cliente había sido atacado en prisión antes del trágico incidente. "La gente está muy sorprendida", dijo Rosenberg al medio. "Era un tipo muy popular, de muy buenos modales. La gente lo amaba". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valdez fue condenado el pasado 22 de diciembre de 2022 en un tribunal de condado de Riverside de California a cumplir dos años y ocho meses por dos cargos de posesión de un arma siendo un antigo convicto, según funcionarios penitenciarios estatales. En su carrera musical había firmó con Atlantic Records en 2021 y lanzó dos álbumes: Moneysign Suede y Parkside Baby. El caso está siendo investigado actualmente por las autoridades penitenciarias y la oficina del fiscal de distrito del condado de Monterey.

