Close

Muere a una temprana edad el que fuera llamado "el niño con más peso del mundo" El luchador ruso Dzhambulat Khatokhov a quien el Libro Guinness de los Récords calificó como el niño con más peso del mundo, alcanzó las 224 libras con solo 7 años. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El luchador ruso Dzhambulat Khatokhov, quien fue nombrado 'el niño con más peso del mundo' por el libro Guinness en 2003, falleció este martes a los 21 años, informó la asociación de sumo de su país. A través de su cuenta de Instagram, la directora de la entidad, Betal Gubzhev, confirmó la muerte sin ofrecer detalles de lo sucedido. Pero de acuerdo a la prensa rusa, Khatokhov padecía de problemas en los riñones, informó la agencia Reuters. “El poseedor del récord mundial Guiness, el primer luchador de sumo de la República de Kabardino-Balkarian, Dzhambulat Khatokhov, ha fallecido”, compartió Gubzhev. “Mis condolencias para sus familiares y amigos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Shakh Aivazov/AP/Shutterstock El joven fue el protagonista del documental El niño más grande del mundo a los 7 años debido a que pesaba 224 libras, alrededor de 102 kilos, lo mismo que usualmente pesa un elefante bebé, informó People. El doctor Ian Campbell intentó informar a la madre del luchador sobre los peligros de salud a los que se exponía por su tamaño. “Su peso significa que está en gran riesgo de [contraer] diabetes, cáncer y enfermedades del corazón", advirtió el médico en el documental. “Como resultado de su tamaño, su expectativa de vida podría reducirse en gran medida”. Sin embargo, Neyla Khatokhov rechazó las recomendaciones del experto. “Mi hijo no está enfermo, simplemente es único”, comentó. “Si otros piensan diferente, allá ellos”. Image zoom Credit: DZHAMBULAT KHATOKHOV/INSTAGRAM Campbell llegó a sospechar que al pequeño se le administraban hormonas, algo que la madre negó. El hecho es que Khatokhov llegó a las 397 libras —alrededor de 180 kilos— cuando solo tenía 13 años. Khatokhov se ganó el título del Récord Mundial de Guinness como el niño más pesado del mundo en el 2003, al registrar en la báscula alrededor de 75 libras —unos 34 kilos— a la edad de 2 años, según Reuters. Su peso sobrepasaba el peso normal para chicos de su edad en más de 24 libras.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere a una temprana edad el que fuera llamado "el niño con más peso del mundo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.