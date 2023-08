Muere promesa del ciclismo a los 22 años de manera trágica Conmoción en el mundo del deporte tras la inesperada muerte del belga Tijl De Decker en tristes circunstancias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del deporte despide a una de sus grandes promesas. El ciclista Tijl De Decker fallecía en trágicas circunstancias y de forma inesperada, tal y como informaba su equipo Lotto-Dstny en un comunicado. "Con gran tristeza informamos del fallecimiento de Tijl De Decker. Nuestros corazones están destrozados por esta noticia. Nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de Tijl durante este momento difícil", leía el escrito. El pasado miércoles, el joven se encontraba entrenando de manera habitual cuando sufrió un accidente inesperado que lo llevó directo al hospital. Tijl De Decker Tijl De Decker | Credit: IG/Tijl De Decker Esta promesa del ciclismo se estrelló contra la parte trasera de un coche. El golpe fue tan fuerte que estuvo en coma desde el momento del suceso. El impacto fue tan grande que el corredor no superó las heridas. Un triste episodio que ha empañado el comienzo de la famosa Vuelta Ciclista a España que arranca este fin de semana y en la que se ha tenido muy presente al joven deportista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su perfil de Instagram se ha inundado de mensajes de apoyo a la familia, quien, a su vez colgaba una sentida publicación de manos de su hermano. "Hermano pequeño, mejor amigo, mi padrino, Peter de mis futuros bribones... Qué se supone que debo hacer sin ti... cuánta mala suerte. El mayor luchador que conozco, el tipo más dulce, guapo e inteligente. Gracias por ser mi hermano, ¡estoy muy orgulloso de ti!", dice el post. Las dotes de De Decker sobre la bicicleta causaron sensación este año donde ganó la carrera París-Roubaix. Además, su equipo tenía previsto subirle a la categoría profesional en la próxima temporada. No pudo ser. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere promesa del ciclismo a los 22 años de manera trágica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.