Muere una maestra a la que desestimaron como ataques de pánico sus síntomas de la COVID-19 Rana Zoe Mungin tenía 30 años. Sus amigos y familiares responsabilizan al personal médico que aparentemente rechazó atenderla por restarle importancia a sus síntomas. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una maestra de 30 años murió este lunes en Nueva York luego de que un hospital rechazara ingresarla porque confundieron los síntomas relacionados con el COVID-19 con ataques de pánico, según sus familiares. La joven Rana Zoe Mungin contrajo el coronavirus a mediados del pasado marzo y había acudido al médico debido a la alta fiebre y las dificultad para respirar que experimentaba. Además, padecía de asma e hipertensión, informó People. Image zoom Instagram Ante el alto riesgo de que se agravara su situación, Mungin fue a la sala de urgencias varias veces a causa de la fiebre y las dificultades para respirar, sin lograr que la ingresaran, según el canal de noticias PIX11. “Insinuó [el paramédico] que estaba teniendo un ataque de pánico. Seguía diciendo 'no puedo respirar'”, lamentó su hermana Mia Mungin, quien es enfermera, agregó el canal. Finalmente, la profesora de estudios sociales en la escuela charter Ascend de Brooklyn fue ingresada en el Hospital Brookdale en el 20 de marzo, donde acabó siendo conectada a un respirador. Mungin fue trasladada el 23 de abril al Select Hospital, donde al parecer estaba respondiendo al tratamiento de antibióticos. Sin embargo, al día siguiente se agravaron sus problemas de respiración hasta que falleció, reveló su hermana en Twitter. "Es con gran pesar que tengo que informarles a todos que mi hermana Rana Zoe ... falleció hoy a las 12:25 pm debido a la complicación de COVID-19", informó Mia en Twitter. "Sostuvo una larga pelea, pero su cuerpo estaba demasiado débil".

Close Share options

Close View image Muere una maestra a la que desestimaron como ataques de pánico sus síntomas de la COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.