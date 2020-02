Muere “Popeye”, el sicario más sangriento de Pablo Escobar Jhon Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como "Popeye", y jefe de sicarios de Pablo Escobar, falleció este jueves en Bogotá. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este jueves 6 de febrero falleció a los 54 años Jhon Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como “Popeye” y jefe de sicarios de Pablo Escobar. Así lo ha confirmado el Instituo Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC, por sus siglas en castellano) por medio de un comunciado de prensa. “Se informa que el señor Jhon Jairo Velásquez Vásquez “Popeye” falleció en la madrugada de hoy, en el Instituto Nacional Cancerológico”, anuncia el documento que circula en la cuenta oficial de Twitter de dicha dependencia. “El privado de la libertad se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de Diciembre de 2019. y padecía de cáncer de estómago”. Noticias Caracol, en Colombia, confirma que el deceso ocurrió a las 5:00 a.m., hora la capital colombiana. Las autoridades acotan que “Popeye” había sido capturado en mayo 25 de 2018 por el delito de “concierto para delinquir y extorsión”, además de terrorismo, ocultamiento de pruebas y amenazas. El sangriento lugarteniente de Pablo Escobar ocupa un tristemente célebre lugar en la historia de Colombia por sus numerosos asesinatos. Image zoom “Popeye” se convirtió en una especie de sensación en redes y posteriormente fue retratado en la popular serie Narcos, de Netflix. La popularidad de su personaje fue tal, que incluso se realizó Alias J.J. (2017) la serie basada únicamente en su vida. En Youtube su canal llegó a tener más de un millón de suscriptores: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2005 Velásquez Vásquez publicó el libro Surviving Pablo Escobar: ‘Popeye’ The Hitman, 23 Years and 3 Months in Prison. El 2014 quien fuera uno de los hombres clave en la estructura y operación del infame Cartel de Medellín fue liberado de prisión tras cumplir parte de sus 30 años de condena. Cuatro años después fue recapturado por los cargos arriba señalados. Advertisement

Close Share options

Close View image Muere “Popeye”, el sicario más sangriento de Pablo Escobar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.