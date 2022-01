Muere policía y su esposa maestra en caso de homicidio y suicidio ¿Qué pasará con sus hijos huérfanos? Pareja hispana muere en un caso de homicidio y suicidio. El policía y la maestra dejan huérfanos a sus hijos pequeños. ¿Qué pasará con los niños? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonio Álvarez, un policía de 30 años, mató a su esposa Amanda Calo, una maestra de 31 años, a balazos y luego se quitó la vida con la misma pistola. El violento incidente ocurrió en Chicago, Illinois, donde fueron encontrados sin vida dentro de un carro por un testigo, reporta el canal local CBS Chicago. La pareja murió de heridas de bala, ambos sufrieron disparos en la cabeza, reveló el médico forense del condado Cook. Calo trabaja como maestra de pre-kindergarten y era amada por todos en su escuela. La unión de maestros expresó que su muerte era una "pérdida devastadora", reporta el diario The New York Post. Eran padres de dos niños —un varón de 4 años llamado Eli y una niña de 1 año llamada Myla— que quedan huérfanos después de la tragedia. Amanda Calo Amanda Calo | Credit: GoFundMe Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para los niños y hasta ahora ha recaudado más de $90,000 de donaciones. Un tributo a Calo en esta página la describe como una mujer alegre, una maestra que era "adorada por sus estudiantes, amigos y colegas". "Su sonrisa era contagiosa y su risa inigualable resonaba en cada lugar donde ella entraba", dice el mensaje. "El 24 de enero recibimos las devastadoras noticias de que nos arrebataron la vida de Amanda trágicamente", añade, asegurando que cada centavo recibido será destinado a que sus hijos tengan un mejor futuro y poder pagar por la educación y servicios de salud de los niños. Aún no se ha revelado quién se ocupará de los pequeños tras las muertes de sus padres.

