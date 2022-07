Muere un piloto de motos de tan solo 8 años al ser atropellado en los entrenamientos El piloto infantil, Mathis Bellon, falleció debido a las graves heridas que sufrió al ser atropellado en los entrenamientos de una de las carreras en las que competía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Piloto Mathis Bellon Piloto Mathis Bellon | Credit: Facebook Race Experience School Mathis Bellon, un piloto de moto francés de solo 8 años, falleció tras pasar varios días hospitalizado como consecuencia de un grave accidente que sufrió durante los entrenamientos en el circuito donde solo un día después iba a competir. El piloto de la escuela Race Experience School del especialista en resistencia Sebastien Gimbert, una de las más prestigiosas de Francia, estaba entrenándose en un circuito cerca de Trento (Italia) para una carrera que iba a celebrarse al día siguiente, cuando, tras irse al suelo, otro piloto le pasó por encima. Bellon, que entrenaba que competía en la categoría MiniGP 115, dentro del campeonato francés de mini velocidad, tuvo una caída sin importancia, pero con la mala fortuna de ser arrollado por otro participante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El niño inmediatamente fue llevado todavía con vida a hospital más cercano, donde tras dos operaciones, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Tras estar varios días en estado de muerte cerebral, la familia ha decidido desconectar al joven francés, que no había mostrado ninguna mejoría. Sus familiares están organizando el viaje de vuelta a las Islas Reunión, donde se espera a cientos de motociclistas que escoltarán sus restos hasta el cementerio local. "Tuvimos la suerte de integrarte en nuestra escuela y te agradecemos lo que has aportado. Eres un ángel y te unirás a grandes pilotos allá arriba que también te enseñarán cosas bonitas", ha escrito la academia a la que pertenecía tras conocerse la noticia.

