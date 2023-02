Muere perro mexicano rescatista en Turquía: "Nos volveremos a ver" Proteo, el perro rescatista que acudió a ayudar a personas atrapadas en los escombros tras terremotos en Turquía y Siria ha muerto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego del terremoto ocurrido en Turquía y Siria, el 6 de febrero de 2023, que lleva hasta el momento un aproximado de 33,000 muertos, diversos países han mostrado su solidaridad y enviado diversos tipos de ayuda. Una de las naciones que se ha caracterizado por contar con equipo entrenado para ayudar a buscar víctimas tras los escombros es México; así, representantes de esta tierra enviaron grupos de rescate que incluían perros entrenados para casos como estos. Ahora, se da a conocer que Proteo, un can que estaba de misión ha muerto. "Lamento el sensible deceso de Proteo, integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía", informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México en su cuenta de Twitter. También la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hizo el anuncio correspondiente donde pusieron una imagen del perro y un moño negro; aunque no dieron mayores detalles sobre las causas de su deceso. "Los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can Proteo", mencionó la institución en la misma red social. "Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!". Proteo Credit: Secretaría de la Defensa Nacional de México Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el entrenador de Proteo también le dedicó un mensaje a este animalito. "Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído", comentó el profesional en un video que SEDENA dio a conocer en su cuenta de Tik Tok. "Lamentablemente, no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando... Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver", concluyó. Los elementos del ejército mexicano le hicieron a Proteo una ceremonia en Turquía como reconocimiento a su labor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere perro mexicano rescatista en Turquía: "Nos volveremos a ver"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.