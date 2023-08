Muere periodista de 23 años en California tras caer de un columpio en un lago: se precipitó a una altura de 30 pies Kathryn Hoedt murió tras caer en las rocas del lago Folsom: se había graduado recientemente de la universidad y trabajaba en una televisora de Sacramento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katie Hoedt Credit: Katie Hoedt/Instagram Kathryn Hoedt, una productora de televisión de 23 años, falleció este fin de semana tras sufrir una dramática caída de 30 pies desde un columpio en un lago de California. La recién graduada de la Universidad de NYU, en Nueva York, falleció el sábado después de montarse en un columpio y caer a una altura de 30 pies en el lago Folsom, según informó la estación KCRA-3. arry Smith, jefe de gurdabosques del distrito Gold Fields de la Oficina de Parques de California State Parks, contó a Gold Country Media que la joven se precipitó hacia las rocas del lago. Amigos de la joven la llevaron a un muelle donde un médico que se encontraba fuera de sus horas de trabajo le brindó primeros auxilios. Posteriormente fue trasladada a un hospital cercano donde se pronunció su muerte. Hoedt se desempeñaba como productora del segmento matutino del canal KCRA 3, que se transmitía diariamente a las 8:00 a.m. El equipo se encuentra "con el corazón destrozado por la pérdida", aseguró Derek Schnell, director de noticias del canal en declaraciones reproducidas por el sitio Sacramento Bee. "Ella tenía una personalidad vibrante, iluminaba la redacción con su entusiasmo y su risa que era contagiosa", prosiguió. "Katie tenía un futuro brillante frente a ella y se le extrañará profundamente". 'Solo quisiera que ella pudiera estar aquí por otros 60, 70 años más", lamentó por su parte Andy Hoedt, padre de la joven. "Esto es devastador para mí". En cuanto al columpio en el que ocurrió el accidente el guardabosques explicó que "no saben" quién lo puso "ni cuán fuerte es". "Tú no sabes, la rama, el árbol, todo se puede romper y es extremadamente peligroso", afirmó para emitir una recomendación: "[Si ven un columpio] es preferible quitarlo o mejor aún: cortar la rama y quitarla del todo, para que nadie vaya a colgarle nada más; No queremos que esto vuelva a suceder nunca más, a nadie".

