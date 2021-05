Aparece sin vida el cuerpo del pequeño Brandon, cuya madre buscaba sin descanso El joven de 12 años se encontraba en el momento del trágico accidente en el metro de México y sus familiares pedían ayuda desesperada para encontrarle. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el pasado lunes 3 de mayo, Marisol Tapia, madre del adolescente Brandon Giovanny, buscaba a su hijo incansablemente tras producirse el terrible accidente en el metro de México. El joven viajaba en el tren de la línea 12 que colapsó. A través de un video desolador, la progenitora pidió a gritos que le ayudaran a encontrarle pues no tenía noticias suyas. "¡Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe dónde está!", expresaba exigiendo respuestas. Desafortunadamente, Brandon aparecía este martes y lo hacía sin vida. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmaba la triste noticia. Y así lo daba a conocer el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter. Brandon resultó ser una de las 24 víctimas mortales que por el momento ha dejado este desplome del convoy y que ya suma casi 80 heridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez conocida la noticia, la mamá apareció en los medios rota de dolor y pidiendo explicaciones por lo sucedido. "Ahora lo voy a enterrar", expresó destrozada. "Tenía la esperanza de que mi hijo estuviera vivo". El trágico suceso tuvo lugar el pasado lunes en la línea 12 del metro de Ciudad de México ubicad en la Alcaldía Tláhuac, entre las estaciones Olivo y Tezonco. Condolencias a todas las familias afectadas.

