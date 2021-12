Fallece Pepita Gomís, mamá de Héctor Suárez Gomís Danna García, Ana Bárbara, Mauricio Ochmann, infinidad de celebridades quisieron expresar su dolor ante la dolorosa pérdida de su compañero y amigo en estas fechas navideñas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El famoso actor mexicano Héctor Suárez Gomís ha sufrido una desoladora pérdida en estas fechas Navideñas: su mamá, la conductora de televisión Pepita Gomís, ha fallecido. La exesposa del también actor Héctor Suárez tenía 83 años. Con una foto de antaño de su bella mamá, el histrión compartió la noticia desde sus redes: "A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, quiero compartir con Vds. el fallecimiento de mi mamá, Pepita Gomís", escribió."Descansa en paz, mami ❤️". Casada 36 años con Héctor Suárez tras una breve relación de tres meses, su exesposo reveló años después de su separación que estaba muy agradecido con ella y que todavía la amaba. "Nos amábamos mucho. La vida me manda a este ser tan hermoso, tan bello, madre de mis hijos… Dios bendiga a Pepita", dijo entonces el ya fallecido actor a Gustavo Adolfo Infante. Héctor Suárez Josefina Pepita Gomís Credit: IG Héctor Suárez Héctor Suárez Gomís Credit: IG Héctor Suárez Gomís SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz Danna García, quien vuelve a grabar ahora Pasión de Gavilanes, fue una de las primeras en darle el pésame a Héctor Suárez Gomís: "Lo siento muchísimo. Te abrazo y a tu familia con el corazón", escribió en su muro de Instagram. Dominika Paleta también expresó su pesar: "Los siento mucho querido, todo mi amor para Vds."; "Ay amigo, que lo lamento", escribió Héctor Sandarti. "Te mando un fuerte abrazo. Descanse en paz tu querida madre". Ana Bárbara, Ana Breco, Humberto Zurita, Sherlyn y muchos otros amigos y colegas de profesión le dieron su más sentido pésame. "¡Mi queridísimo Héctor! ¡Lo siento mucho! ¡Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño a ti, a July y a toda la familia! Tu mami siempre fue, es y será un ser de luz", fue el mensaje lleno de corazón que le dejó Mauricio Ochmann. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece Pepita Gomís, mamá de Héctor Suárez Gomís

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.