Muere de forma inesperada el pelotero boricua Jean Ramírez a sus 28 años El receptor del bullpen de los Rays de Tampa Bay era originario de Bayamón, Puerto Rico. Aquí lo que se sabe hasta el momento de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jean Ramirez Credit: Twitter/@RaysBaseball El mundo del béisbol vuelve a vivir una inesperada y sorpresiva muerte. Este martes se dio a conocer que el jugador puertorriqueño Jean Ramírez, receptor del bullpen de los Tampa Rays, ha fallecido de manera "inesperada" a sus 28 años. "Jean era un compañera increíble, cada día traía tanta pasión y energía a la casa club y al bullpen", exclamó por medio de un tuit Kevin Cash, manager del los Rays. "Tenía el corazón más grande y la sonrisa más contagiosa, queremos extenderle nuestras condolencias más profundas a su familia y amigos, Jean será echado de menos". "Jean jugaba en nuestra organización y más recientemente se desempeñaba como catcher en el bullpen para nuestro equipo de grandes ligas", manifestó por su parte Erik Neander, presidente de operaciones de dicho equipo en un mensaje emitido en el mismo mensaje. "Mientras procesamos esta inesperada y difícil pérdida atesoramos los momentos que pudimos compartir con él". De acuerdo al portal TMZ.com el fallecimiento del pelotero boricua ocurrió esta semana, sin embargo los detalles sobre la causa de su deceso no han trascendido. Dicha publicación indica que el deportista fue seleccionado para jugar con los Rays al egresar de la Universidad Estatal de Illinois durante las rondas de selección de la MLB en 2016. Y que se desempeñó como catcher de dicho equipo en ligas menores durante tres temporadas. De acuerdo con el diario puertorriqueño El Nuevo Día, el fallecido era originario de Bayamón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muerte de Jean Ramírez se suma a otras muertes repentinas inesperadas en el mundo del béisbol que han ocurrido recientemente. En noviembre pasado falleció el dominicano Víctor Lugo, justo a punto de cumplir sus 46 años. Una semana antes había fallecido en Puerto Rico su compatriota, el exlanzador Pedro Feliciano, quien increíblemente también tenía 45 años al momento de su repentino deceso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere de forma inesperada el pelotero boricua Jean Ramírez a sus 28 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.