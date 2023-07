Muere Paul Reubens, el actor que dio vida a Pee-wee Herman, a los 70 años La noticia del fallecimiento del recordado actor, productor y comediante Paul Reubens ha causado sorpresa porque se desconocía que estuviera enfermo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Paul Reubens, uno de los actores cómicos más reconocidos de los años ochenta y noventa gracias a su querido personaje Pee-wee Herman. La noticia fue confirmada por el equipo de comunicaciones del artista estadounidense a través de un mensaje en las redes sociales, en el que se reveló que la estrella sufría un cáncer desde hace años. "Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su actitud positiva, fantasía y creencia en la importancia de la bondad", se lee en el comunicado. Paul Reubens Credit: Photo by Mike Pont/WireImage "Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu", agrega el texto. Según People, Reubens creó su icónico personaje Pee-wee Herman cuando era miembro de The Groundlings, un conocido grupo de improvisación de Los Ángeles, en los que también han trabajado estrellas como Lisa Kudrow. Además de este legendario papel, el actor interpretó otros papeles destacados en el cine y la televisión, con apariciones en producciones como Gotham, 30 Rock y The Blues Brothers.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Paul Reubens, el actor que dio vida a Pee-wee Herman, a los 70 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.