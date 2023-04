Muere a los 30 años la influencer y estrella de telerrealidad española Patricia Rite, "descansa en paz, guerrera" "El día de hoy Patricia nos ha dejado", informaron familiares sobre el deceso ocurrido este domingo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Rite Credit: IG/Patricia Rite Hace solo 15 días la actriz Patricia Rite Romero aparecía en las redes para contar cómo iba su último tratamiento de cáncer de piel e informar que a pesar de sus demoledores efectos, la lucha que libraba contra dicho mal continuaba. "Poquito a poquito", exclamó la joven de 30 años en el video publicado el 5 de abril. Lo que nadie vaticinaba es que la joven originaria de Huelva, España, y quien llegó a figurar el popular show de telerrealidad Mujeres y Hombres y Viceversa (cadena 4), finalmente sucumbiera a la enfermedad. "El día de hoy Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos", se dijo este domingo por medio de un mensaje con fondo negro que apareció en las historias de Instagram de Rite. "Gracias a todas las personas de que una u otra manera le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo directa e indirectamente". La popularidad de Patricia estaba avalada por sus más de 263,000 seguidores en TikTok y más de 99,100 seguidores en Instagram quienes inicialmente quedaron cautivados por su belleza y sus post para marcas como SHEIN o MAC, y quienes posteriormente comenzaron a darle aliento para seguir luchando contra este tipo de cáncer que ha afectado a celebridades como Dayanara Torres o Eduardo Capetillo. Ante las nuevas de su deceso colegas y medios locales reaccionaron exclamando pesar por su partida, especialmente siendo tan joven. "Descansa en paz, guerrera". se lee en un tuit. El último post que publicó Patricia Rite es de hace solo unos días, y ahí contado cómo había reaccionado a su último tratamiento médico: La joven contaba por medio de sus redes el progreso de su tratamiento médico para combatir el cáncer de piel : Un post de Patricia Rite de enero 1, compartiendo sus propósitos para el 2023 y mostrando su mejor rostro ante el desafío del cáncer de piel que padecía: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia Rite reveló en febrero del 2022 su diagnóstico de cáncer de piel. Fue durante una entrevista con Sabor a mar habló de su padecimiento y para entonces llevaba ya dos años alejada de la televisión. "Soy una bolita; se llama cáncer, una enfermedad muy normal en una chica muy normal. No estamos acostumbrados a normalizar este tema", exclamó en el video. "en la medida de lo posible, intento trabajar un poco este tema en las redes sociales un poco para cambiar esta visión que la gente tiene tan negativa". En paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 30 años la influencer y estrella de telerrealidad española Patricia Rite, "descansa en paz, guerrera"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.