Piden ayuda para pareja hispana fallecida en un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Indianápolis Pedro Pineda y Rosa Miriam Rivera de Pineda, fallecieron tras el incidente ocurrido en el Greenwood Park Mall. "Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pedro Pineda Pedro Pineda | Credit: GoFundMe La tragedia ha envuelto a la familia de una pareja hispana residente en Indianápolis que se cuenta entre las tres víctimas fatales que dejó un tiroteo ocurrido en el centro comercial Greenwood Park Mall el pasado domingo 17 de julio y ahora amigos de la familia buscan ayudarlos. Pedro Pineda, de 56 años, y Rosa Miriam Rivera de Pineda, de 36, perdieron la vida junto con el Víctor Gómez, de 30, en las inmediaciones del lugar. El asesino, Jonathan Douglas Sapirman, de 20, años, fue abatido a tiros por Elisjsha Dicken, de 22, quien en esos momentos se encontraba con su novia en la zona próxima al lugar de los hechos. El tiroteo ocurrió cerca de las 6:00 P.M. deL domingo y muchas familias estaban visitando el centro comercial en esos momentos. Una niña de 12 años fue una de las víctimas ingresadas en un hospital con herida de bala y posteriormente fue dada de alta. "Desafortunadamente Pedro y Rosa Miriam estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y los impactaron en el tiroteo del mall de Greenwood Mall", exclamó Stephanie Codina, amiga de las víctimas quien está pidiendo ayuda para la familia y el costeo de los funerales por medio de GoFundMe. "Desafortunadamente la familia no estuvo preparado para recibir una noticia dolorosa. La familia Pineda Rivera les agradecería de todo corazón", puntualiza el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un comunicado de prensa Jim Ison, jefe de la policía de Greenwood, indicó que se desconocía si el asesino tenía un motivo personal para atacar a sus víctimas. La pareja será velada y enterrada en Indianápolis.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Piden ayuda para pareja hispana fallecida en un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Indianápolis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.