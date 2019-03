Muere una pareja de blogueros al caer de una montaña en California por tomar un selfie Los guardias del parque recuperaron los cuerpos de Vishnu Viswanath, 29, y Meenakshi Moorthy, 30, el jueves desde cerca de 800 pies por debajo del popular de Taft Point. Carolina Trejos Una pareja de la India cayó a su muerte desde el pico de una piedra en el Parque Nacional Yosemite en California, aparentemente se estaban tomando una selfie, reporta NBC News. Los guardias del parque recuperaron los cuerpos de Vishnu Viswanath, 29, y Meenakshi Moorthy, 30, quienes eran blogueros de viajes, el jueves desde cerca de 800 pies por debajo del popular de Taft Point, según los funcionarios del parque. El parque dijo que ambos eran ciudadanos de la India que vivían en los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el Taft Point, que está a 3,500 pies sobre el valle de Yosemite, los visitantes pueden caminar hasta el borde de una piedra que induce no tiene una barandilla e induce el vértigo. El hermano de Viswanath, Jishnu Viswanath, dijo a la prensa que la pareja había colocado su trípode cerca de la cornisa, al día siguiente los visitantes del parque vieron la cámara y alertaron a los guardabosques, dijo. Un portavoz de Yosemite dijo que un helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California ayudó a los alguaciles a retirar los cuerpos de la montaña. Las dos víctimas fueron encontrados a unos 800 pies por el lado de un acantilado empinado desde Taft Point, que se encuentra cerca del final de Glacier Point Road y tiene vistas panorámicas del valle de Yosemite, El Capitán y las cataratas de Yosemite. “Este incidente de muerte sigue bajo investigación”, dijo una portavoz del parque. “Todavía no se ha tomado una determinación sobre qué causó que esta pareja cayera a su muerte”. Moorthy escribía un blog titulado Holidays and Happily Ever Afters y documentaba los viajes de la pareja en una cuenta de Instagram del mismo nombre. Quería trabajar a tiempo completo como blogger de viajes, dijo Jishnu Viswanath. “Muchos de nosotros, incluido el tuyo, realmente somos fanáticos de los atrevidos intentos de pararnos en el borde de los acantilados y los rascacielos, pero ¿sabías que las ráfagas de viento pueden ser FATALES?” Moorthy escribió en una publicación de Instagram en marzo con una foto de ella sentada en el borde del Gran Cañón. “¿Vale nuestra vida solo una foto?” Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

