Muere pareja aplastada por un árbol mientras dormían: los dejó 'ensartados a su cama' La pareja fue encontrada por uno de sus hermanos luego de que no contestaran a sus llamadas. Cuando llegó a su vivienda lo que descubrió fue una escena terrible. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven pareja ha fallecido en Georgia luego de que un árbol se derrumbara sobre su vivienda aplastándola mientras ellos dormían y dejándolos a ambos 'ensartados' en su cama. Los hechos ocurrieron este jueves en el condado de Gwinnett hacia las 12:20 pm., hora local. Un hombre que se identificó como el hermano de una de las víctimas dijo que estuvo llamándoles por teléfono, pero como no contestaban decidió ir a su casa ubicada en W. Garner Street NW a ver si se encontraban bien. Para su horror al llegar a la casa la encontró aplastada bajo el peso del enorme árbol que había atravesado el techo y el muro. La pareja quedó atrapada en su cama pues al momento de los hechos dormían, según confirmaron autoridades del Servicio de Emergencias del condado de Gwinnett en un comunicado oficial. No se sabe exactamente a qué hora ocurrió el derrumbe del árbol. "[El hermano] estaba destrozado y estremecido", exclamó Ahban Hanken, uno de los vecinos de las víctimas a WSB-TV sobre el impacto que produjo el descubrimiento. "[Él] me pidió que llamara al 911". Las identidades de los fallecidos no han sido reveladas aún, pero según medios locales se trataría de un par de jóvenes "en sus veintes". Image zoom Credit: GWINNETT COUNTY FIRE AND EMERGENCY SERVICES Image zoom Credit: GWINNETT COUNTY FIRE AND EMERGENCY SERVICES Video del ojo de la tormenta tropical Zeta a su paso por Nueva Orleans: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando elementos de rescate llegaron se dieron cuenta que el techo se había colapsado, así como un muro, propiciando que se llamara a los bomberos para poder asistir en las labores de auxilio. Usando sierras eléctricas cortaron partes del árbol para poder estabilizarlo y finalmente llegar hasta las víctimas. "Es una situación verdaderamente trágica para la familia y la comunidad", se dijo en el comunicado. "El incidente demuestra la magnitud de los poderosos vientos durante las secuelas de la tormenta tropical Zeta". Dicha tormenta ha cobrado las vidas de otras tres personas en el sur del país, incluyendo a un hombre de 55 años en Louisiana que murió electrocutado por cableado eléctrico que quedó sumergido en las aguas; un hombre de Alabama que se ahogó en una marina al intentar grabar un video y uno en Georgia que murió cuando otro árbol se derrumbó sobre su casa.

