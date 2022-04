Incendio en Filadelfia cobra la vida de un hispano y de sus hijos de 4, 9 y 12 años: intentó salvar a la familia La tragedia ocurrió en el barrio de Kensington: la madre y un niño de 13 años sobrevivieron. "Su cuerpo completo estaba quemado", exclamó un vecino. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fuego en Kensington, PA Credit: Twitter/Philadelphia Fire Un padre de familia y sus tres hijos pequeños, de 4, 9 y 12 años, fallecieron en un terrible incendio ocurrido este domingo en una vivienda del barrio de Kensington, en la ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania. Los hechos ocurrieron en el bloque 3200 de la calle Hartville cerca del cruce con la Avenida Allegheny, según indicaron fuentes del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Filadelfia. Vecinos contaron que el hombre —identificado por el diario puertorriqueño El Nuevo Día como originario de dicha isla— se puso en acción para intentar salvar a su mujer y a los niños. Sin embargo, el hombre habría quedado atrapado por las llamas antes de que los bomberos llegaran a ayudar y únicamente habría podido rescatar a su mujer y a un niño de 13 años a quien empujó hacia afuera por una ventana, según detalla CBS-3 Philly. "Ella tuvo que saltar por la ventana y mi hijo la agarró con una cobija y estaba toda quemada, su cuerpo completo estaba quemado", exclamó un vecino a dicha fuente. La mujer fue trasladada al hospital de Tempe University. "Cuando entraron pudieron empezar a apagar el fuego , entrar, subir escaleras arriba", exclamó Adam Thiel, Comisionado de Bomberos de Filadelfia. "Pudieron poner sus manos sobre uno de los menores dentro, pero desafortunadamente era demasiado tarde". Philadelphia Fire Credit: Facebook/Philadelphia Fire Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es algo que no le deseo a nadie porque duele", exclamó estremecida la joven Taina Juarve, quien según dicha fuente era excompañera del adolescente de 13 años en la escuela local John B. Stetson. "No podía creerlo hasta que salí y vi a todo mundo aquí y [empecé] a ver cómo sacaban todas las cosas quemadas", exclamó. Por su parte, Heather McCullough , profesora la escuela Lewis Elkin Elementary School, indicó que dos de los menores fallecidos cursaban estudios en dicha institución y en redes ha organizado una colecta en GoFundMe para ayudar a la familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Incendio en Filadelfia cobra la vida de un hispano y de sus hijos de 4, 9 y 12 años: intentó salvar a la familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.