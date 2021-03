¡Papá de la actriz Carmen Madrid muere tras vacunarse del coronavirus! Estos son los duros detalles que reveló la actriz y guionista mexicana respecto a la difícil partida de su papá. DEP. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son momentos muy difíciles para la actriz Carmen Madrid. La también guionista mexicana, compartió en su cuenta de Facebook la terrible odisea que vivió junto a su padre, Guillermo Flores Montiel, después de que éste recibiera una vacuna contra la COVID-19: "Mi padre fue vacunado el 26 de febrero con la Sputnik. Estaba sano. Cinco horas después tuvo fiebre, diarrea, debilidad. De pronto, perdió la vista de lo mejor que tenía, dijo, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría. ¿Qué no es eso los que dicen que sí saben?", preguntó. La actriz de famosas telenovelas como Señora Acero y La querida del centauro relató que: "Cuando los paramédicos del 911 –unos seres humanos increíbles- ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mí acompañarlo". Carmen Madrid Image zoom Credit: IG Carmen Madrid SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su padre falleció el pasado domingo por complicaciones derivadas del coronavirus, después de tener que ser intubado: "Papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos, mucha familia que seguramente lo recordará con amor", escribió. "Se vacunó, se enfermó, se nos fue. Hoy leí una cifra. Pero mi papá no es una cifra, aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo". Con el corazón roto, no olvido agradecer las muestras de apoyo: "Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad, su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de papá". No se sabe qué causó exactamente su muerte o el porqué de su grave reacción a la vacuna. Se estudian algunos casos de personas que se vacunaron y ya estaban contagiadas sin saberlo. Descanse en paz. Si necesita información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image ¡Papá de la actriz Carmen Madrid muere tras vacunarse del coronavirus!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.