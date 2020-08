Fallece otro soldado hispano destacado en Fort Hood, la base de donde desapareció Vanessa Guillén El cuerpo de Francisco Gilberto Hernández-Vargas, de 24 años, fue recuperado de las aguas de un lago. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven soldado latino destacado en la base militar de Fort Hood, en Texas, perdió la vida en un aparente accidente haciendo tubing en un lago durante el fin de semana. Según informó el diario Army Times en su portal en línea, el cuerpo de Francisco Gilberto Hernández-Vargas, de 24 años, fue recuperado en Stillhouse Hollow Lake, a unas 15 millas de Fort Hood el domingo. Image zoom The Fort Hood Press Center El informe señala que la búsqueda de Hernández-Vargas comenzó el día anterior luego de que el Departamento del Sheriff del Condado de Bell reportó que un hombre montado en una cámara de neumático halada por una lancha se sumergió en las aguas del lago y no volvió a la superficie. La muerte de Hernández-Vargas es la cuarta que se investiga en la base en los últimos dos meses después de las desapariciones y muertes de la especialista Vanessa Guillén, el soldado Gregory Wedel-Morales y el soldado Mejhor Morta, señala el Daily Mail. El teniente coronel Neil Armstrong, comandante del batallón del soldado fallecido, dijo en un comunicado que la unidad está "desconsolada" por la pérdida y ofreció sus condolencias a la familia y amigos de Hernández-Vargas. "El especialista Hernández-Vargas sirvió a su país honorablemente tanto en Estados Unidos como en Fort Hood y en el extranjero en Corea y Rumania y cada miembro de nuestra formación siente esta trágica pérdida", dijo Armstrong. El magistrado G. Potvin ordenó que la Oficina de Examinadores Médicos del Condado de Dallas realice una autopsia para determinar qué paso antes de que Hernández-Vargas se ahogara, reveló el canal local WFXR. Este año se han reportado las muertes de ocho soldados en o cerca de Fort Hood, el más sonado siendo el de Guillén, cuyos restos fueron descubiertos meses después de su desaparición. Los otros trágicos casos: Aaron David Robinson, Brandon Scott Rosecrans, Freddy Beningo Delacruz Jr., Christopher Wayne Sawyer y Shelby Tyler Jones, según reportes de CNN.

