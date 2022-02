Muere Olavo de Carvalho, el gurú negacionista de las vacunas de Brasil El filósofo Olavo Carvalho fue un gran promotor de las teorías conspirativas sobre la pandemia y estaba en contra de las medidas sanitarias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 24 de enero de 2022, falleció Olavo de Carvalho a los 74 años, según se ha informado, a causa de complicaciones con el COVID-19. Sin embargo, el caso fue retomado este 2 de febrero de nueva cuenta porque se está promoviendo una petición para rescatar su memoria. Esta iniciativa llama la atención porque el filósofo brasileño fue el mayor detractor de la pandemia y estuvo en contra de las políticas de confinamiento. También, tuvo una postura en contra de las vacunas. "El contagio es obra de la ingeniería", aseguraba. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nombre completo del también escritor, fue hospitalizado en Richmond, Estados Unidos, el pasado 14 de enero tras estar contagiado. Pero la familia no quiso dar a conocer su situación de salud. De hecho, el reporte oficial de la causa de la muerte, ofrecida por parte sus parientes, menciona que fue por "una insuficiencia respiratoria aguda, causada por un enfisema pulmonar asociado a una insuficiencia cardíaca". El llamado gurú de los brasileños antivacunas, quien radicaba en el país estadounidense desde hace dos décadas, se convirtió en una especie de consciencia ideológica y política del presidente brasileño Jaír Bolsonaro, quien quiso hacerle un homenaje tras su deceso. "Uno de los mayores pensadores de la historia de nuestro país, el filósofo y profesor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nos deja hoy. Olavo fue un gigante en la lucha por la libertad y un faro para millones de brasileños. Su ejemplo y sus enseñanzas nos marcarán para siempre. Que Dios lo acoja en su infinita bondad y misericordia y consuele a su familia", escribió en su cuenta de Twitter. Olavo de Carvalho Credit: Olavo de Carvalho Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ideólogo nació en Campinas, en el interior de San Pablo, Brasil. Se autonombró profesor de filosofía y se dio a conocer por vídeos y libros que apoyaban el conservadurismo político y rechazaban el discurso políticamente correcto, algo característico en el mensaje que transmite el presidente Bolsonaro y que le permitieron alzarse con el poder en su país. Olavo de Carvalho se casó en 1986 con Roxane Andrade de Souza; tuvieron ocho hijos y 18 nietos.

